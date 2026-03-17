"כיפות שחורות" - הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', בפרק נוסף וסוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.

בתוכנית השתתפו ח"כ אושר שקלים (ליכוד), עו"ד אלי נכט (סגן ראש עיריית אשדוד), העיתונאי יהודה גליקמן ('כיכר השבת') ואלי גוטהלף (מגיש 'כיכר FM')

"ניסי ניסים": המערכה מול איראן

הדיון נפתח בהתייחסות לפוסט ויראלי שתהה על הנס שבעצם קיום הוויכוח על פתיחת מוסדות החינוך בעיצומו של איום איראני חסר תקדים. ח"כ אושר שקלים הגדיר את המצב כ"ניסי ניסים" וציין כי ישראל מבססת את שליטתה מול המעצמה האזורית: "אנחנו שולטים שמה על המרחב האווירי... אנחנו עושים שם כבשלנו".

יהודה גליקמן הוסיף כי התוצאות טובות בהרבה מהצפוי, אך מתח ביקורת על הבלבול בהנחיות למוסדות החינוך. מנגד, עו"ד אלי נכט הדגיש את הצורך בתכנון אסטרטגי: "היינו צריכים לבנות מוסדות חינוך עם מקלט תת-קרקעי שיאפשר למידה בכל תנאי, כמו בבתי חולים".

חוק הגיוס: הקפאה או קבורה?

הנושא הנפיץ ביותר שעלה על השולחן היה החלטת נתניהו וסמוטריץ' להקפיא את חוק הגיוס. יהודה גליקמן טען כי מדובר בהרגעה זמנית בלבד: "ברגע שקולות המלחמה ישכחו... אנחנו נחזור לריב על גיוס ותקציב". לטענתו, הפערים בין הצדדים גדולים מכדי שניתן יהיה לגשר עליהם בקדנציה הנוכחית.

ח"כ שקלים הביע הסתייגות מהמהלך, וטען כי דווקא כעת ישנה הזדמנות להעביר חוק בהסכמה עם ראשי הקהילה החרדית. אלי נכט הגדיר את מצבו של ראש הממשלה כהתלבטות בין "הרע לגרוע", בניסיון לשמר את הקואליציה מבלי לפגוע בבייס הליכודי.

היום שאחרי: נתניהו והחרדים

האם התמיכה החרדית בנתניהו תימשך גם ללא פתרון לסוגיית הגיוס? יהודה גליקמן משוכנע שכן: "הם תלויים בו בהרבה דברים אחרים... אין ראש ממשלה אחר שייתן להם את מה שהם רגילים לקבל". לטענתו, נתניהו מנצל את "דרך השלילה" - העובדה שאין מנהיג אחר שיציע לחרדים שקט תעשייתי ויכולת חקיקה בנושאים הקרובים לליבם.

אלי גוטהלף העלה נקודה מעניינת על השינוי ברחוב החרדי, שם הצעירים הופכים ללאומיים ופטריוטים יותר, מה שמחזק את מה שכינה "הגוש האמוני". לדבריו, המפה הפוליטית משתנה למאבק בין שמרנות לליברליות, כשהדור הצעיר נוטה בבירור ימינה.

קרב על חוקים וערכים

בסיום הדיון, עלה נושא הטיפול במחבלים בבתי חולים ציבוריים. עו"ד אלי נכט חשף כי הצעת חוק שלו לאסור טיפול כזה הופלה בקואליציה בגלל התנגדות משרדי הבריאות והביטחון הלאומי, משיקולים של אמנות בינלאומיות.

צפו בפאנל המלא והמרתק בראשית הכתבה

קרדיטים >>