בהמשך להודעה אודות ביטול ההילולה בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה ולאור המצב הבטחוני, ניצב מאיר אליהו- מפקד מחוז צפון, התייצב מול המצלמות וענה לטענות.

"אנו מזכירים לציבור כי גם בשעה זו פועלים כוחות משטרה, לוחמי משמר הגבול ושוטרי אגף התנועה אשר פרוסים בדרכים המובילות ליישוב מירון ומונעים כניסת רכבים והולכי של בלתי מורשים לאזור היישוב מירון", אומרת המשטרה.

לפני זמן קצר, הסתיים תדרוך של ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, לכלל שוטרי וקציני אגף התנועה, שעתידים להיפרס מהשעות הקרובות ובמהלך הימים הבאים בכל צירי התנועה הראשיים המובילים למירון, לוסת תנועה ולהכווינה.

"משטרת ישראל קוראת לציבור המאמינים לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם".

לפי המשטרה, "בצל האיומים הביטחוניים בצפון - הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה."

בהודעתה הדגישה המשטרה כי "לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם."