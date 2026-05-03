מעצרו של חשוד בתקיפה חמורה של קטין במודיעין עילית הוארך שוב ושוב בבית המשפט עד למחר, לאחר שהוגשה נגדו הצהרת תובע על הכוונה להגיש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשוד, תושב העיר שנעצר בעבר בחשד לתקיפות אחרות, הפר את תנאי הפיקוח שכללו איסור כניסה לבית כנסת.

על פי החשד, התקיפה התרחשה לפני מספר שבועות במהלך בוקרו של יום שבת, עת שהו החשוד והקורבן בבית הכנסת. מיד עם קבלת הדיווח מהורי הקטין, החלו חוקרי תחנת מודיעין עילית בחקירת המקרה תוך שנגבתה עדות בפני גורמי מקצוע בשל גילו הרך של הקורבן.

ממצאי החקירה חושפים תמונה מטרידה במיוחד. על פי החשד, במהלך אותה שבת - טרם תפילות הבוקר, במהלכן ולאחר סיומן - פיתח החשוד, אסיר לשעבר, שיח בענייני הלכה עם הקטין. כך, אט אט, רכש את אמונו של הילד ובהמשך תקף אותו בתא שירותים בסמוך לבית הכנסת.

בין היתר, פרט למעשה הפלילי החמור, הפר החשוד את תנאי הפיקוח שכללו איסור כניסה לבית הכנסת, תנאים והגבלות להם היה מודע היטב. יצוין כי החשוד נעצר בעבר בחשד לתקיפות דומות, מה שמעלה חששות רציניים בקרב גורמי האכיפה.

לפני כשבוע וחצי, במהלך פעילות בלשי מחלק נוער מתחנת מודיעין עילית ובסיוע מפקח יחידת 'צור' שב"ס, אותר ונעצר החשוד לחקירת המשטרה. מעצרו הוארך לבקשת חוקרי מחלק משפחה מעת לעת, ובמהלך ימי חקירתו גובשו ראיות, עדויות וממצאים בהקשר למעשיו.

לאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה בימים האחרונים הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז מרכז על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד למחר.