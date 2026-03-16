כיכר השבת
משאל תקדימי

הנתונים נחשפים: מה חושבים תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות

ההתאמה האישית, השילוב בין לימודי קודש לחול וההכנה לשירות הצבאי: משאל תקדימי שנערך בקרב תלמידי 15 ישיבות הסדר חרדיות חושף נתונים מסקרנים • הנתונים המלאים - בפנים

נש
מקודם |
בית כנסת. אילוסטרציה (צילום: באדיבות הגבאים, ארכיון כיכר)

לראשונה מתפרסם מחקר הבוחן את רמת שביעות הרצון של תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות בישראל במגוון תחומים מרכזיים בחיי הישיבה. 

בקרב כלל המשתתפים במחקר שנערך ע"י מנהלת אנשי"ם נרשמה הבעת אמון מקסימלית במודל ההסדר החרדי, כשהמשתתפים ציינו לשבח את השילוב בין המרכזיות של לימוד התורה להכנה לחיי השירות והמעשה. כמו גם הדגישו המשיבים את ההווי הישיבתי היחודי שנשמר במסגרות ההסדר, ההשקעה בחיי רוח ומחשבה והקשר העמוק בין הרבנים לתלמידים. 

מהנתונים עולה כי ישיבות "המתיבתא" ו"משמר התורה", בראשות הגר"ד לייבל, זכו לציונים הגבוהים ביותר מתוך כלל הישיבות שנבדקו, שכאמור זכו אף הן לפידבקים חיובים במיוחד. 

המדד בחן היבטים שונים בחיי הישיבה ובהם רמת לימוד התורה, ההתאמה האישית למסלול, המענה שמקבלים התלמידים מהצוות, ההכנה לשירות הצבאי וכן השילוב בין לימודי קודש ללימודי חול.

בפרמטר של לימודי הקודש נרשמו נתונים גבוהים במיוחד: בישיבת "משמר התורה" הגיע שיעור שביעות הרצון ל־100%, ובישיבת "המתיבתא" ל־94%.

גם בתחום המענה האישי לתלמידים מצד צוות הישיבה נרשמו נתונים גבוהים: 100% שביעות רצון בישיבת "משמר התורה" ו־94% בישיבת "המתיבתא". 

במדד הבוחן את היכולת לכוון ולדייק את המסלול באופן אישי, ציינו 83% מתלמידי "משמר התורה" ו־76% מתלמידי "המתיבתא" כי הם שבעי רצון. 

גם בפרמטר של האיזון בין לימודי קודש ללימודי חול נרשמו נתונים של 76% בישיבת "המתיבתא" ו־67% בישיבת "משמר התורה". 

בתחום לימודי החול קיבלה ישיבת "המתיבתא" 94% שביעות רצון. 

"הנתונים משקפים תמונת מצב רחבה של חוויית הלימוד והחיים בישיבות. ומצביעים על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב תלמידי כלל ישיבות ההסדר", מדגישים עורכי המחקר.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר