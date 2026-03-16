הנתונים נחשפים: מה חושבים תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות

לראשונה מתפרסם מחקר הבוחן את רמת שביעות הרצון של תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות בישראל במגוון תחומים מרכזיים בחיי הישיבה.

בקרב כלל המשתתפים במחקר שנערך ע"י מנהלת אנשי"ם נרשמה הבעת אמון מקסימלית במודל ההסדר החרדי, כשהמשתתפים ציינו לשבח את השילוב בין המרכזיות של לימוד התורה להכנה לחיי השירות והמעשה. כמו גם הדגישו המשיבים את ההווי הישיבתי היחודי שנשמר במסגרות ההסדר, ההשקעה בחיי רוח ומחשבה והקשר העמוק בין הרבנים לתלמידים.

מהנתונים עולה כי ישיבות "המתיבתא" ו"משמר התורה", בראשות הגר"ד לייבל, זכו לציונים הגבוהים ביותר מתוך כלל הישיבות שנבדקו, שכאמור זכו אף הן לפידבקים חיובים במיוחד.

המדד בחן היבטים שונים בחיי הישיבה ובהם רמת לימוד התורה, ההתאמה האישית למסלול, המענה שמקבלים התלמידים מהצוות, ההכנה לשירות הצבאי וכן השילוב בין לימודי קודש ללימודי חול.

בפרמטר של לימודי הקודש נרשמו נתונים גבוהים במיוחד: בישיבת "משמר התורה" הגיע שיעור שביעות הרצון ל־100%, ובישיבת "המתיבתא" ל־94%.

גם בתחום המענה האישי לתלמידים מצד צוות הישיבה נרשמו נתונים גבוהים: 100% שביעות רצון בישיבת "משמר התורה" ו־94% בישיבת "המתיבתא".

במדד הבוחן את היכולת לכוון ולדייק את המסלול באופן אישי, ציינו 83% מתלמידי "משמר התורה" ו־76% מתלמידי "המתיבתא" כי הם שבעי רצון.

גם בפרמטר של האיזון בין לימודי קודש ללימודי חול נרשמו נתונים של 76% בישיבת "המתיבתא" ו־67% בישיבת "משמר התורה".

בתחום לימודי החול קיבלה ישיבת "המתיבתא" 94% שביעות רצון.

"הנתונים משקפים תמונת מצב רחבה של חוויית הלימוד והחיים בישיבות. ומצביעים על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב תלמידי כלל ישיבות ההסדר", מדגישים עורכי המחקר.