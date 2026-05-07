האמת מול הדימוי: "מסתכלים עלינו בצורה שטחית, רואים את הבעיה - ולא אותנו" | 'זיווג עגום' • חלק שני

כבחורים ובחורות בעלי רקע רפואי, הדבר הראשון והחשוב לנו לצעוק בשער בת רבים הוא על עניין התדמית | אנו "זוכים" לדימוי מורכב ומסובך, ולעיתים ניתנת עלינו פרשנות נחותה ממש | מי שעבר או עובר אירוע רפואי אינו נחות מאחרים, ואף יותר מכך - הוא מקבל מתנות נדירות שאין לאחרים | אני כאן כדי לתת את הזווית שלנו - על עצמנו | 'זיווג עגום' • חלק שני (מגזין)

זוג חרדי מאורס | ארכיון

אחד הדברים היסודיים בעולם השידוכים במגזר שלנו הוא עניין התדמית. הקפדה ושמירה על תדמית הבחור או הבחורה ותדמית המשפחה - כדי לקבל שידוך ראוי ומכובד. משום שבמקרה שיצא לבחור או לבחורה או למשפחה תדמית הגרועה מרמתם האמיתית - השידוכים יהיו בהתאם.

התדמית בנויה ממספר פרמטרים כמו: סגנון האישיות/המשפחה, הרמה הרוחנית, הרמה הכלכלית (של המשפחה) ועוד. אנחנו לא כאן כדי לתת ציונים חלילה, אך זו עובדה מוגמרת שאחד הגורמים המשפיעים בעולם השידוכים הוא התדמית.

אם בעולם השידוכים ה"רגיל" התדמית היא קריטית כל כך - על אחת כמה כמה בעולם השידוכים הרפואיים. אמנם רווקים ורווקות בעלי רקע רפואי ומשפחותיהם לרוב יחפשו מהות ופחות ישפטו לפי התדמית החיצונית, אך רוב העולם שופט אותם בצורה שטחית ורדודה.

במקרה שהבעיה הרפואית היא חיצונית וניכרת, כמו מוגבלות פיזית בצליעה וכדומה - אנשים ימהרו לקטלג אותם בתיקיית ה"מסכנים" וה"לא-יוצלחים", כאלה שמזלם לא שפר עליהם ו"נדפקו" בחיים. גם במקרה שהבעיה החיצונית כבר עברה או אינה חיצונית - תמיד תהיה מעל ראשם "עננה" של שמועות וחוסר וודאות - שתגרום לאנשים להתרחק.

וכאן זה הדבר הכי חשוב שאני רוצה להתחנן ולזעוק קבל עם ועולם: די עם ההסתכלות הרדודה והשטחית עלינו! גם אם יש או הייתה לי בעיה רפואית - זה לא מוריד מאומה מערכי! די לשפוט אותנו על פי החיצוניות!

זאת ועוד, רוב אנשים המתמודדים עם אתגרים רפואיים (או אתגרים באופן כללי) מקבלים מאבא שבשמיים מתנות נדירות וכלים ייחודיים המאפשרים להם לצלוח את האתגר ואף משדרגים להם את החיים האישיים - אך כל זה נסתר תחת התדמית השטחית.

בגרות: מי שמתמודדים ועוברים דברים בחיים (לפעמים בגיל צעיר מאוד), עצם ההתמודדות מבגרת את הבחור או הבחורה, נותנת להם הבנה מעמיקה יותר וראייה ברורה יותר של החיים. בפער.

רוב הזוגות שנישאים היום הם בסך הכל אפרוחים צעירים, תמימים ונאיביים שטרם הכירו את החיים האמיתיים, על אתגריהם ומורכבותם. אנשים המתמודדים (בכל התמודדות שהיא) בהחלט נמצאים "קומה מעל" מבחינת ההבנה של החיים.

רגישות: כמי שחווים בעצמם התמודדות ברמות שונות - שלרוב ישפיעו על הנפש מבחינה אישיותית וחברתית, אין מגזר הרגיש לצרכי הזולת כמו בעלי רקע רפואי.

זה מתחבר לעניין של הבגרות, אבל בעיקר מדובר בניסיון אישי. אנשים כאלה מפתחים במהלך ההתמודדות חיישנים רגישים 'לקרוא' מה שעובר על הזולת, לזהות את הכאב או המצוקה ולתת לה מקום.

עוצמה: יעידו כל מי שמכירים רווקים או רווקות שעברו או עוברים התמודדות רפואית, שאין כמו העוצמה שלהם. הנחישות, העקשנות והמלחמה שלהם נותנת להם את היכולת לנצח כל דבר.

גמישות: כמין תמונת מראה ליכולת שלהם להתמודד בהצלחה עם כל אתגר, מן העבר השני היא הגמישות בכל מיני מצבים הדורשים הכלה וגמישות. הכל "קטן עליהם", לא עושים עניין מכל שטות, ו'מחליקים' הרבה דברים שבעיניי אנשים אחרים מדובר בכלל באתגר גדול.

לא באתי כאן למנות את שבחם של הרווקים והרווקות בעלי הרקע הרפואי, אך הקריאה שלנו היא ברורה: תנו לנו צ'אנס! אל תמהרו לשפוט אותנו בצורה חיצונית ושטחית! יש לנו הרבה מה למכור!

לתגובות, הארות והערות, הצעות לייעול או שיתוף סיפורים אישיים, פנו אלינו במייל: yshivotkh@gmail.com‏.
