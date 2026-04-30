"זיווג עגום" היא סדרה מגזינית חלוצית המתפרסמת במגזין 'כיכר השבת', העוסקת בנושא רגיש ומורכב במיוחד: רווקים ורווקות בעלי רקע רפואי המתמודדים עם אתגרים ייחודיים בעולם השידוכים. הסדרה מעניקה במה לקולות שלעתים קרובות נשארים מאחורי הקלעים, ומאירה אור על המציאות המורכבת של אנשים המחפשים זיווג תוך התמודדות עם מצבים רפואיים שונים.

הכתבות מתארות את הקשיים הייחודיים שעולים בתהליך השידוכים: החשש מגילוי המידע הרפואי, התמודדות עם דחייה, הצורך באיזון בין כנות לפרטיות, והשאלה מתי ואיך לשתף את הצד השני במידע הרגיש.

הסדרה מעלה שאלות חברתיות חשובות על תפיסת השידוכים בחברה החרדית והדתית, ועל הסטיגמות הקיימות סביב מצבים רפואיים. היא בוחנת את התפקיד של השדכנים, המשפחות והקהילה בתהליך, ואת האחריות המוסרית והערכית בטיפול במידע רפואי רגיש. הכתבות מציגות גם את הדילמות ההלכתיות והערכיות העולות בהקשר זה.

הסדרה תורמת לשיח הציבורי על נושא השידוכים בחברה החרדית והדתית, ומעודדת גישה רגישה ומכילה יותר כלפי רווקים בעלי רקע רפואי. היא מסייעת להפחית סטיגמות, להעלות את המודעות לקשיים הייחודיים, ולעודד פתיחות ושיח בריא בנושא שלעתים קרובות נתפס כטאבו.