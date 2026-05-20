בכל בית בו ישנם בחור או בחורה בעלי רקע רפואי הנכנסים לעולם השידוכים, עולה שאלה כבדת משקל: האם לחשוף או להסתיר את הבעיה הרפואית שאיתה התמודדו או מתמודדים הבן או הבת היקרים.

לכל מאמרי הסדרה 'זיווג עגום' - לחצו כאן חשוב להדגיש: אין אמת אחת בסוגיה הזו, ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, ובפרק הזה נבחן לעומק את השאלה על כל השלכותיה. אך בשורה התחתונה, ההסתרה של הרקע הרפואי היא מהגורמים המרכזיים לריבוי המעוכבים בשידוכים וגם לגירושין (במקרה ש"הצליחו" להסתיר). בשיחה שערכתי לפני תקופה עם שדכנית ותיקה בתחום (-מה שגם גרם לי לכתוב את סדרת הכתבות שאתם קוראים כעת), היא הציגה בפניי נתון עגום וכואב שמסביר המון על המתרחש בעולם השידוכים הרפואיים. לדבריה, "על כל עשרה בחורים בעלי רקע רפואי שפונים אליי - רק שתי בחורות פונות". "וזה לא שאין בחורות עם רקע רפואי" היא ממשיכה, "ברור שיש! אבל המון בחורות מעדיפות להסתיר את הבעיה".

לטענתה, הבחורות נוטות להסתיר את הבעיה הרפואית שלהן - הרבה יותר מאשר הבחורים. ואז קורה אחד משניים: או שהן מעוכבות הרבה זמן בשידוכים כי יצא עליהן "שמועות", או שהן מתחתנות מהר - אבל גם מתגרשות מהר, אחרי שהבעיה הרפואית מתגלה והשידוך 'מתפוצץ'.

מה מסתירים?

כשאנחנו מדברים על הסתרה של בעיה רפואית בשידוכים, זה לרוב רק בשני תנאים: שמדובר בבעיה שאפשר להסתיר (מיד אפרט), ושהבחור או הבחורה מחפשים שידוך "רגיל" ולא שידוך רפואי, ששם פחות מסתירים.

התמודדויות שאפשר להסתיר: במקרה של בעיה גופנית, לרוב יהיה מדובר בבעיות "קלות" (יחסית) שלא נראות מבחוץ, מאסטמה ובעיות אלרגיה (שלרוב לא יהיה נושא) ועד סכרת ואפילפסיה קלה, או בעיות עבר - מי שהיה חולה במחלה והתנקה.

בנוסף, יש את התחום של בעיות נפשיות, שנע בין הפרעות קלות כמו אנורקסיה וכדומה, ועד התקפים חמורים ובעיות שמצריכות ארון כדורים שלם - אבל תמיד יהיה אפשר לטאטא אותן בגלל שהם לא נראים (כמעט) כלפי חוץ.

אני מכיר מקרוב סיפור מזעזע, על בחור מישיבה נחשבת (ששמה שמור במערכת) שהשתדך עם בחורה בששון ובשמחה, אבל רק אחרי החתונה התברר לבחורה לחרדתה כי הבחור עם הפרעה הנקראת "מחלת ירח" (סַהֲרוּרִיות), שאיכשהו התפספס בבירורים. כמובן שהגירושין היו מהירים והבית הטרי התפרק.

כאמור, כל זה אמור בבעיות שאינן חיצוניות וניתן בקלות להסתירן, אך בעיות חיצוניות כמו נכות ומוגבלויות שונות לרוב לא יוסתרו.

למה אנשים מסתירים?

את המניע להסתרה של רקע רפואי בשידוכים ניתן לתלות במספר סיבות:

פחד להיתקע בשידוכים: מחשבה, שאין דרך אחרת להגדיר אותה מאשר 'אידיוטית', לפיה אם נחשוף את ההתמודדות הרפואית זה יגרום לאנשים שלא לרצות להשתדך איתנו - אז נסתיר את הבעיה, וככה הכל ילך כשורה. בלי טיפת מחשבה על העתיד ומה יקרה כשה'סוד' יתגלה - והוא יתגלה. הקטנה של הבעיה או ההשלכות: נטייה לחשוב ש'הכל יהיה בסדר' ושהבעיה הרפואית 'לא רצינית כמו שזה נראה' ועוד אלף ואחד פלפולים למה אין מה לדאוג - עד שהכל מתפוצץ והתוצאות הרסניות.

המחיר כבד מדי

צריך לדעת, שגם אם הגעתם למסקנא שנכון להסתיר את הרקע הרפואי של הבן או הבת, המחיר שהם ואתם עלולים לשלם יהיה חמור וכואב. אין בידי נתונים סטטיסטיים אבל רוב המקרים הסוד מתגלה - והבית מתפרק.

בגידה באמון של הצד השני: כאשר הסוד הרפואי מתגלה, הצד השני מגלה שלמעשה בגדתם באמון שהוא נתן בכם, ושיקרתם לו. הרי אם הצד השני היה יודע מלכתחילה על ההתמודדות הרפואית הוא לא היה ניגש לשידוך.

מי יודע מה עוד הוא מסתיר: המחשבה השנייה שעולה אצל הצד השני היא, שגם אם הבעיה עצמה לא מדי רצינית שמצדיקה את פירוק הבית, אך עצם ההסתרה גורמת לשבירת האמון שכן "אם הוא הסתיר את זה - מי יודע מה עוד הוא מסתיר".

לסיום אגיד שהיו מקרים שאחרי החתונה התגלתה בעיה רפואית אצל אחד מבני הזוג, ולמרות זאת הבית לא התפרק, אבל אם בכל זאת אתם עדיין חושבים להסתיר - עדיף לכם שלא לקחת את ההימור. הנזק ילווה אתכם לכל החיים.

לתגובות, הארות והערות, הצעות לייעול או שיתוף סיפורים אישיים, פנו אלינו במייל: yshivotkh@gmail.com.