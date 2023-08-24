אחת הסוגיות המורכבות בעולם השידוכים הרפואיים היא סוגית החשיפה או ההסתרה של הרקע הרפואי של הבחור או הבחורה | שאלה נפיצה וגורלית זו יכולה לפרק בתים ולהותיר צדדים כועסים וכואבים ואדמה חרוכה | במסגרת סדרת 'זיווג עגום' כאן ב'כיכר השבת', נעסוק בתפוח האדמה הלוהט הזה וננסה לבחון אותו לעומק ומכל היבטיו | 'זיווג עגום' • חלק רביעי (מגזין)
גופו של איציק החל להתעוות
ותנועות הגוף שלו הפכו לבלתי נשלטות בידיים וברגליים. הספקתי לראות את עיניו
מתגלגלות כלפי מעלה עם עיוותים בפנים, והכחלה שהחלה להיראות סביב הפה. נאלמתי דום,
השתתקתי מבלי יכולת להפסיק לבכות (שידוכים)
"יום אחד אני חוזר הביתה בשעות הצהריים, ורואה את אשתי חיוורת: 'תגיד לי שאני טועה', היא התחננה בדמעות" | לאחר שנישואיו כמעט ועלו על שירטון, כשאשתו חשפה עם מי היא באמת התחתנה, הוא ישב וכתב את המכתב | הסמארטפון כמשל (חרדים)