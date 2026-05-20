כיכר השבת
שלושת יימי הגבלה

לאחר שעה של התעלות | צפו; כשהגר"ד לנדו פצח בריקוד סוער בישיבת מיר המעטירה

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע אמש (שלישי) ביומו הראשון של ימי ההגבלה למסור משא התעוררות מיוחד במודיעין עילית | במשך שעה ארוכה חיזק את מאות הבחורים לעמוד איתנים מול ניסיונות הרחוב ולא ליפול ברשת היצר, ועם סיום דבריו הפתיע את ההיכל כולו כשפצח בריקוד נלהב ועודד את השירה בעוז |שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (עולם הישיבות)

הגר"ד לנדו בישיבת מיר בברכפלד (צילום: שוקי לרר)

אמש (שלישי) ביומו הראשון של שלושת ימי ההגבלה לקראת חג השבועות הבעל"ט, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו למסור משא חיזוק והתעוררות מיוחד בהיכל ישיבת מיר המעטירה בעיר מודיעין עילית.

עם הגעתו של ראש הישיבה להיכל הישיבה, קידמו את פניו בכבוד התורה ראשי ורבני הישיבה, לצד מאות בחורי החמד שהצטופפו בהיכל כדי לשמוע את דברי קודשו. לאחר תפילת ערבית וספירת העומר, עלה ראש הישיבה למסור את משא החיזוק המרכזי.

במשך שעה ארוכה נשא הגר"ד לנדו את דבריו, תחילה פלפל בדברי תורה במסכת פסחים, לאחר מכן עורר בלהט את הבחורים לקראת יום קבלת התורה, וחיזק את ליבם להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה בעוז ובתעצומה, ומבלי ליפול ברשת היצר. בסיום דבריו האציל ראש הישיבה מברכת קודשו על בני העלייה, שיזכו לעמוד איתנים ומחוזקים מול פגעי וניסיונות הרחוב.

רגע מרגש במיוחד נרשם מיד לאחר תום השיחה, כאשר ראש הישיבה פצח בריקוד נלהב עם ראשי הישיבה, ועודד בעוז את שירת הבחורים שהרעידה את ההיכל.

בסיום המעמד עברו ראשי ורבני הישיבה להודות לראש הישיבה על הטירחה תוך שהם נפרדים לשלום מתוך תחושת התרוממות עילאית לקראת החג.

הגר"ד לנדו בישיבת מיר בברכפלד (צילום: שוקי לרר)
