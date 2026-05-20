כך נתניהו התחמק מחוק הגיוס

פרוש: "כוחות הרשע מהאליטה המשפטית החליטו לפרק את עולם התורה" | צפו

יו"ר שלומי אמונים השר מאיר פרוש בנאום סוער בכנס גבאים בבית שמש: "התירוץ של נתניהו נשאר אותו תירוץ. אמרתי שאם הוא לא יכול – שילך הביתה, וכעסו עליי. המערכת ניצלה את המלחמה לרעה"

בכנס של מאות גבאים חסידיים בבית שמש, חשף יו"ר תנועת שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש את מה שהתרחש מאחורי הקלעים בנושא .

פרוש, שהוביל את המאבק להסדרת מעמד בני הישיבות, גילה כי ראש הממשלה התחמק שוב ושוב מהעברת החוק, תוך שהוא משתמש בתירוצים שונים.

"אחרי פרוץ המלחמה, גם מי שעד אותו היום הסכים להסדר, כבר לא ממש הסכים", הסביר פרוש לקהל הגבאים. "אולי הסכים להבטיח, אבל לא להסדיר. אם כי צריך להגיד שגם לפני זה הייתה לנו בעיה".

"יש לי ארבעה ח"כים בעייתיים בליכוד"

פרוש חשף את השיחה שניהל עם נתניהו עוד לפני הקמת הממשלה: "כאשר אני דרשתי להעביר את החוק לפני הקמת הממשלה, אמר לי נתניהו שיש לו ארבעה ח"כים בעייתיים בליכוד שהוא צריך ליישר אותם, ולדבריו לקראת התקציב יהיה לו קל יותר לעשות זאת".

"כמובן שלא קיבלתי את הדחייה הזו, אבל זה מה שהוא אמר", הוסיף פרוש. כזכור, בשנים האחרונות התגלעו מחלוקות בקואליציה סביב נושא הגיוס, כאשר מספר מחברי הכנסת מהליכוד ומהציונות הדתית הביעו התנגדות להסדרים שונים.

פרוש המשיך ותיאר את ההתפתחויות: "אחרי כשנה מהקמת ממשלתו והדברים לא זזו אצל נתניהו, אמרתי בראיון: 'אם נתניהו לא יכול? שילך הביתה!'". הדברים עוררו סערה בזמנו, אך פרוש עמד על שלו.

"כעסו עלי, אמרו שזו פגיעה בראש הממשלה, אמת", הודה פרוש. "אבל התברר שהתירוץ נשאר אותו תירוץ, ואין לו אפשרות להעביר את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".

יו"ר שלומי אמונים התייחס גם למצב שנוצר לאחר פרוץ המלחמה: "המלחמה לא שינתה כלום אצל מערכת המשפט, שרק ניצלה את המצב להרעה. אם לפני זה היינו על אש נמוכה, בשלב מאוחר יותר קמו כל כוחות הרשע, מתוך האליטה המשפטית השלטת, והחליטו במילים שלהם 'לפרק את עולם התורה'".

פרוש סיכם את דבריו בהאשמה חריפה: "הם רוצים להרחיק את כל מי שיש לו זיק יהודי מקשר לשלטון, והדרך שלהם לעשות את זה היא בעיקר ברדיפה נגדנו".

טול קורה מבין עיניך מר פורוש ! עברנו מלחמה. בני תורה רבים נפלו על הגנת העם. רבים הפכו נכים. את השורות יש למלא. כל הטיעונים שהיו אולי קבילים אי אז פסו מן העולם. האחיזה בקרנות המזבח אינה מוסרית בעת הזו.
מבין את הצורך, הצורה לא נכונה, אם הצבא היה מוכן לקבל חרדים כמו שהם בלי להכריח אותם לקבל ערכים זרים היה הסיפור אחר, בלי להכנס לכמה זה נכון או לא, אבל פאץ משיח מושבים אותו בכלא (פאץ צבעוני... עובר חלק), שירת נשים, שירת התקוה (עם חופשי - כמו במתים חופשי), כשיהיו רציניים אז אפשר לדבר
יהודי
ואתם לא עשיתם כלום חוץ מלחמם את הכסאות ולחלק קופטאות למקורבים. אנשים ברחוב החרדי פשוט מיואשים ולא יילכו להצביע
יעקב
תזכורת, פרוש היה שר לענייני משהו. אם אתה יכול להיות שר, אתה חייב לקחת חלק בביטחון. נדגיש שוב, לא רוצים לסגור ישיבות רוצים וצריך לגייס את מי שלא לומד ויש הרבה.. כחמישים אחוזים.
בחור חושב ולעומק
וואו. גם "רשע", גם "אליטות" וגם "המשפטית"? כל התותחים הכבדים של הדמגוגיה שלך בבת אחת. ממש "מטח". כנראה מתחילים להרגיש את הכסא מתנדנד חזק.
אורח לרגע
ואתה עוזר להם. ומבצע כל מה שהאליטה טמנה לך בדיוק
הרב

