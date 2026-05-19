השחקן עומר חזן, המוכר בזכות התקרבותו לדת ולמסורת היהודית בשנים האחרונות, פרסם היום (שלישי) בחשבון האינסטגרם שלו עדכון מרגש על סיום מנהגי האבלות בספירת העומר.

"הסתפרתי אחרי 46 ימים לעומר, ישתבח שמו לעד", כתב חזן בהתרגשות, תוך שהוא חולק עם עשרות אלפי העוקבים שלו את הרגע המיוחד של התספורת הראשונה לאחר שמירת מנהגי הספירה. כזכור, השחקן עומר חזן התקרב לדת בשנים האחרונות ומקפיד על שמירת מצוות רבות. הוא מתפלל ומניח תפילין מידי יום, שומר שבת וכשרות, ומרבה להתפלל בקברי צדיקים. בחודשים האחרונים אף עזב את תפקידו בהצגה המצליחה 'צ'רלי וחצי' בעקבות בעיות צניעות, כאשר קיבל על עצמו לשמור נגיעה. לאחר מעשהו זה, זכה חזן לברכות מיוחדות מגדולי ישראל. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א והגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בירכו אותו: "כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ושתצליח בכל מעשי ידיך".

( צילום: באדיבות המצלם )

חיבור עמוק לחסידות חב"ד

חזן מפגין חיבור מיוחד לחסידות חב"ד ולרבי מליובאוויטש זי"ע. לרגל יום פטירתו של הרבי, ג' תמוז, פרסם פוסט מרגש בו סיפר על ההתקרבות שלו לדת באמצעות הרבי ושלוחיו.

"בשנים האחרונות הייתי לא מעט בארצות הברית. תמיד שהיה לי קשה הייתי מגיע לפה ועושה פדיון נפש, בעיקר מדבר עם הבורא ואחד הצינורות הישירים שלו הרבי מליובאוויטש היקר", כתב אז. "יש משהו כל כך טהור בלבוא למקום כזה, משהו שפותח את הלב והנשמה וגורם לך להיות אמיתי ונקי לפני בורא עולם".

חזן שיבח במיוחד את שלוחי חב"ד: "זכיתי להתחבר לקהילה המדהימה של חב"ד ולהרגיש באהבת כל אדם באשר היא האמיתית שהרבי מנחיל לכל אחד מאיתנו ביום יום. אין מקום שלא נגיע אליו ולא תהיה לך ארוחה חמה והנחת תפילין, והכל בזכותו ובזכות הבורא".

מסע רוחני מתמשך

המסע הרוחני של עומר חזן כולל גם ביקורים תכופים במקומות קדושים. בחודש אלול האחרון הגיע בחצות לילה לשאת תפילה ולהשתתף במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, יחד עם חברו רב הסלבס מרדכי חסידים.

הפוסט האחרון של חזן על התספורת לאחר ספירת העומר מעיד על המשך המסע הרוחני שלו ועל הקפדתו על פרטי המצוות. שמירת מנהגי האבלות בספירה, לרבות הימנעות מתספורת, היא חלק בלתי נפרד מהמסורת היהודית, וחזן בחר לשתף את הציבור ברגע המיוחד של סיום התקופה.