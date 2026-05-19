כיכר השבת
"אסור לחרדים לעשות טעות"

חשיפה: "הרפורמה של קרעי צפויה לפגוע רוחנית באופן חמור בבחורי ישיבות"

האם המפלגות החרדיות יתמכו ברפורמה של שר התקשורת שלמה קרעי? אנשי חינוך ופוליטיקאים מעלים את החששות שיש ברפורמה אותה מתכנן השר קרעי, פגיעה רוחנית חמורה לבחורי ישיבות והחשש הוא, שהפוליטקאים החרדים לא מודעים לכלל הרפורמה ולבסוף יתמכו בה תמורת תופינים שוליים (חדשות חרדים)

קרעי במליאה כשמעליו הח"כים החרדים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מאחורי המהלומות שחוטף שר התקשורת שלמה קרעי, על רצונו להעביר רפורמה בשוק התקשורת, אך כאשר מסתכלים על התמונה המלאה, מבינים את הבעיה היותר גדולה עבור הציבור החרדי ברפורמה חדשה, מה שעלול לגרום לכך שלבחורי ישיבות רבים יהיה טלוויזיה בכיס.

על פי חשיפת 'כיכר השבת' הצהריים (שלישי), חלק מהתוכנית של השר קרעי, היא להנגיש ערוצי חדשות ותכנים נוספים לכל אזרח בישראל ללא הגבלות או כללים לתוכן המשודר כפי שיש היום.

על פי התוכנית, ערוצי הטלוויזיה בישראל צפויים להיות נגישים תחת אפליקציה אחת של המדינה שתהיה זמינה בחינם לכל אזרח בישראל.

כך אם לדוגמה, מי שרוצה עד היום לצפות בערוצי הטלוויזיה השונים, הוא חייב להיות לחברת שידורים או להוריד אפליקציה ייעודית או לראות בצורה מסורבלת דרך הדפדפן בנייד, על פי היוזמה של קרעי, במידה ותעבור הרפורמה כל אחד יוכל לפתוח את האפליקציה ויוכל לצפות בטלוויזיה כאוות נפשו.

גורם המעורב ברפורמה מספר היום ל'כיכר השבת': "אם תעבור הרפורמה זה הולך להיות אסון עבור הציבור החרדי ובחורי הישיבות בפרט. אני שמעתי גורם בכיר במשרד התקשורת שאמר: 'האינטרס שלנו זה להנגיש את הטלוויזיה בישראל לציבור שלא חשוף היום' - משמע הציבור החרדי והערבי, עכשיו אתה מבין כמה הרפורמה הזו מסוכנת?!".

גורמי חינוך אומרים ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מסוכן שהנציגים בכנסת חייבים להילחם בזה, זה יהיה אסון שלכל בחור יהיה בלחיצת כפתור את כל רשתות הטלוויזיה, ללא הגנה על תוכן השידורים והם יהיו מחוברים בווריד לתקשורת החילונית".

גורם פוליטי חרדי מסביר ל'כיכר השבת': "אני מקווה מאוד שש"ס לא תסגור דילים עם קרעי כדי להעביר את החוק, אולי הם לא מבינים עד הסוף את המשמעות של הרפורמה וכמה נזק היא צפויה לעשות לבחורים הצעירים. צריך להבין שבלי החרדים אין סיכוי שהחוק הזה יעבור ולכן צריך לעשות רעש ולחץ גדול שבטעות הם לא יתמכו בחוק".

שלמה קרעי | רפורמה | רפורמת הסלולר | רפורמת התקשורת | חוק התקשורת

7
לא באמת הבנתי מה ההבדל בין המצב היום למי שיש לו טלפון שיש אפליקציות למה שזה יהיה אחרי הרפורמה. מה ההבדל בין שתי אפליקציות לאחד???
דעת
6
למי שיש טלפון כשר לא יהיו לו בעיות ולמי שבין כה יש לו סמראפון אז הוא כבר מכיר טלויזיה
מיכאל
5
לא נמאס לכם מלנסות להגביל כל הזמן את הציבור? מי שרוצה זבל ימצא אותו כל מקום אז תשחררו אותנו מלקרוא כתבות כאלה..
יעל
4
איזה שטויות, אם הפלאפון מסונן הוא יסנן גם את האפליקציה הזו ואם הוא לא מסונן אז בדפדפן יש תכנים יותר גרועים מהטלוויזיה
יהונתן
3
איזה כתבה מטופשת, מי המטומטם שחשב על זה? א. בטלפון כשר, כולל חכם מסונן - לא תהיה האפליקציה. ב. גם כיום בכל טלפון חכם ניתן לצפות בכל סוגי הטלויזיה בחינם באפליקציה של כל ערוץ, או בתשלום סמלי באפליקציה כוללת ג. אם לבחור יש טלפון חכם לא מסונן, אז טלויזיה זה הבעיה הכי קטנה שלו...
דוד ב.
2
למה להיות גזען כאילו רק שס תמימים להכשיל בחורי ישיבה.. חוץ מיזה שאם למישהו יש סמארטפון לא כשר הטלויזיה זה כשר למהדרין לעומת מה שיש שם
דוד
1
מי שרוצה לראות רואה ומי שלומד לומד תורה ותורה מגינה מחטא
דודי פיר

