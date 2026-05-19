גבורה: שמע את צרחות המטפלת השכנה, פרץ עם לום וחיסל את הפורץ

דרמה לילית מטלטלת התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני השבוע בשכונת רונהרסט בעיר פילדלפיה בארצות הברית, כאשר פורץ שחדר בכוח לבית משפחה יהודית נורה למוות על ידי שכן שחש לעזרת בני המשפחה.

האירוע הקשה התרחש, לפי הדיווח באתר YWN, סמוך לשעה 01:00 בלילה, ברחוב גריפית' באזור המזוהה עם הקהילה היהודית המקומית, ועורר בהלה רבה בקרב תושבי השכונה שנותרו נסערים מהתעוזה של הפורץ וממהירות התפתחות האירועים.

על פי הדיווח ונתוני המשטרה המקומית, האירוע החל כאשר גבר, שזהותו טרם הותרה לפרסום, הצליח לפרוץ את פתח הבית וחדר פנימה באלימות.

בתוך המבנה שהתה באותה עת אישה דתייה, המוכרת בשכונה כמטפלת בתינוקות יהודיים רבים, יחד עם שני ילדיה הקטנים.

עם חדירת הפורץ לבית, נתקפה האם אימה והחלה לצרוח בקול רם במטרה להזעיק עזרה ולהגן על ילדיה מפני הסכנה המיידית.

זעקותיה של האישה נשמעו היטב מחוץ למבנה והקפיצו את אחד השכנים שהבין מיד כי מדובר באירוע חירום רפואי או ביטחוני הדורש התערבות מיידית. השכן, שהצטייד בלום ברזל ובכלי נשק, רץ לעבר בית המשפחה והצליח לפרוץ את דלת הכניסה שננעלה.

עם כניסתו לבית, נתקל השכן בפורץ והתפתח ביניהם מאבק פיזי קשה פנים אל פנים. במהלך העימות הפיזי, וכשהוא חש סכנה מוחשית לחייו ולחיי בני המשפחה, שלף השכן את נשקו וירה בפורץ.

כוחות משטרה גדולים והצלה שהוזעקו למקום מצאו את החשוד כשהוא פצוע אנוש. השוטרים פינו את הגבר במהירות לבית החולים "ג'פרסון-טורסדייל", שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור זמן קצר, סמוך לשעה 01:39 בלילה.

בזירה עצמה נשמו לרווחה כשנמצא כי האם, ילדיה והשכן שחולל את הנס לא נפגעו פיזית במהלך התקרית הדרמטית, והם טופלו בעיקר בגין חרדה מהאירוע המאיים.

משטרת פילדלפיה פתחה בחקירה רשמית של נסיבות האירוע, וכמקובל במקרים של ירי קטלני, התיק מוגדר בשלב זה כחקירת רצח עד לבירור כלל העובדות. נכון לשעה זו, המשטרה לא ביצעה מעצרים כלשהם, ונבדק החשד שמדובר בהגנה עצמית מובהקת מצדו של השכן שפעל תחת איום מיידי. הקהילה היהודית בפילדלפיה עוקבת בדריכות אחר התפתחות החקירה, לצד תחושת הקלה עצומה על כך שהתושייה של השכן מנעה אסון כבד בנפש.