כיכר השבת
ים של תורה

תיעוד מרהיב מערב שבת; כשראש הישיבה צלל בים התלמוד מול נופי הכינרת 

רגעים מרגשים ונדירים נרשמו בערב ראש חודש סיון בטבריה: ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי הגיע להעתיר בתפילה על ציון השל"ה הקדוש • כשנתקלו בעיכוב בלתי צפוי, סירב ראש הישיבה לבטל את זמנם של אחרים והתיישב ללמוד על שפת האגם | שוקי לרר מגיש גלריה (חרדים)

הגרב"ד פוברסקי בלימוד בטבריה (צילום: שוקי לרר)

סיפור מעניין התרחשה ביום שישי האחרון, ערב ראש חודש סיון, בעיר הקודש טבריה. ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עשה את דרכו במיוחד לעיר הצפונית כדי להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמיים עבור תורמי 'קופת העיר' בציון השל"ה הקדוש.

עם הגעתו של ראש הישיבה לעיר, התברר לגבאי 'קופת העיר' שהמתינו במתחם הציון כי חל עיכוב: אחד מגדולי ישראל, שהוזמן אף הוא ליטול חלק במעמד התפילה המרכזי, נתקע בפקקי הענק בכבישי הצפון.

מתוך רצון לחוס על זמנו היקר של ראש הישיבה ולא לעכבו, ביקשו מנהלי הקופה להתחיל במעמד התפילה ללא דיחוי. אלא שהגרב"ד פוברסקי סירב בתוקף. "יש לי כאן את הסטנדר ואת ספרי הקודש שלי", אמר ראש הישיבה לגבאים המופתעים, "אין לי שום בעיה להמתין כאן ככל שיידרש".

עסקני הקופה, שזיהו את הסיטואציה במהירות, נרתמו על אתר וסידרו לראש הישיבה דירת אירוח מפוארת השייכת לאחד מתושבי העיר, הממוקמת במיקום אסטרטגי. ראש הישיבה פתח את ספריו, התיישב ליד הסטנדר ושקע מיד בלימודו המעמיק במרפסת החצר, המשקיפה אל מול נופה מרהיב העין של הכנרת.

צלם המסע המיתולוגי, שוקי לרר, שליווה את ראש הישיבה לאורך כל הדרך, לא פספס את הרגע המרגש ותיעד בסדרת תמונות נדירות את "ים התורה" המשתלב עם נופיה של טבריה.

