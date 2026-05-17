סיפור מעניין התרחשה ביום שישי האחרון, ערב ראש חודש סיון, בעיר הקודש טבריה. ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עשה את דרכו במיוחד לעיר הצפונית כדי להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמיים עבור תורמי 'קופת העיר' בציון השל"ה הקדוש.

עם הגעתו של ראש הישיבה לעיר, התברר לגבאי 'קופת העיר' שהמתינו במתחם הציון כי חל עיכוב: אחד מגדולי ישראל, שהוזמן אף הוא ליטול חלק במעמד התפילה המרכזי, נתקע בפקקי הענק בכבישי הצפון.

מתוך רצון לחוס על זמנו היקר של ראש הישיבה ולא לעכבו, ביקשו מנהלי הקופה להתחיל במעמד התפילה ללא דיחוי. אלא שהגרב"ד פוברסקי סירב בתוקף. "יש לי כאן את הסטנדר ואת ספרי הקודש שלי", אמר ראש הישיבה לגבאים המופתעים, "אין לי שום בעיה להמתין כאן ככל שיידרש".

עסקני הקופה, שזיהו את הסיטואציה במהירות, נרתמו על אתר וסידרו לראש הישיבה דירת אירוח מפוארת השייכת לאחד מתושבי העיר, הממוקמת במיקום אסטרטגי. ראש הישיבה פתח את ספריו, התיישב ליד הסטנדר ושקע מיד בלימודו המעמיק במרפסת החצר, המשקיפה אל מול נופה מרהיב העין של הכנרת.

צלם המסע המיתולוגי, שוקי לרר, שליווה את ראש הישיבה לאורך כל הדרך, לא פספס את הרגע המרגש ותיעד בסדרת תמונות נדירות את "ים התורה" המשתלב עם נופיה של טבריה.