על רקע מה שנראה כמסמר האחרון בקבורתו של חוק הגיוס הנוכחי – לאחר הודעתו של ראש הממשלה נתניהו לראשי המפלגות החרדיות כי אין רוב בקואליציה להעברת החוק, ומנגד הדיווחים על דבריו הנוקבים של ראש הישיבה הגר"ד לנדו כי "אין עוד אמון בנתניהו והולכים לבחירות" – סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל (הימין הממלכתי), מתייצבת ומסבירה בראיון לוחמני במיוחד מדוע הייתה ממובילות ההתנגדות לחוק.

"מאיפה התעוזה ליצור אזרחים סוג א' וסוג ב'?"

"החוק הזה פוגע בביטחון מדינת ישראל, ומדינת ישראל מגיעה לפני הכל", פתחה השכל את דבריה בנחרצות. "ברגע שבתקופת מלחמה עצימה אל מול אויבים רצחניים, מאיפה התעוזה לעשות אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'? אלו שמשלמים את המחירים הכי קשים בפציעות, במוות, בכלכלה – נמצאים בחזית, ומאיפה התעוזה לקום ולפתור מגזר שלם מהזכות להגן על המדינה?".

בתגובה לנתונים המצביעים על כך שבשנה האחרונה חלה עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים (מממוצע של 1,800 בעבר ל-3,300 כיום), טענה השכל כי העלייה אינה קשורה לחוק:

"הסיבה שהם מתגייסים היא קודם כל מחויבות אישית, ערכית והבנה אל מול מי אנחנו עומדים. הדבר השני הוא מתוך ידיעה שלמה שאם הם לא מתגייסים יהיו סנקציות. החוק הנוכחי הוא פרסה, הוא לא אמיתי. יש בו כל כך הרבה חורים כמו גבינה שווייצרית, והוא לא נותן לצה"ל את כוח האדם שנדרש לו עכשיו".

העימות: האם החוק דוחף את המיינסטרים החרדי אל הקיצון?

במהלך הראיון עלו טענות קשות מול חברת הכנסת, לפיהן המצב הנוכחי הפך עשרות אלפי לומדי תורה – אברכי כולל בני 25 נשואים עם ילדים שקיבלו דחיות שירות כחוק – ל"עבריינים" בן לילה, דבר שיוצר אנטי תוסס בתוך המיינסטרים החרדי ודוחף אותו לעמדות קיצוניות. עוד צוין כי קצינים בכירים בצה"ל מודים בגלוי כי אין לצבא צורך כלכלי או מבצעי בגיוס בני 25 נשואים.

בנקודה זו הציגה השכל עמדה מפתיעה, והביעה תמיכה דווקא בדרישה להורדת גיל הפטור: "אני תמכתי בכך שיהיה פטור מגיל 21. מבחינתי מי שעבר את גיל 21 לא צריך להיות שם, אין לצבא מה לעשות איתם. אז בואו תפתרו את בני ה-25, אבל תתחילו לגייס את בני ה-18! שכל ההנהגה החרדית תגיד שבני ה-18 הם ברי גיוס ויבואו להתגייס. הרי המשמעות היא שאם לא יתגייסו – אנחנו באמת נמות, זה אירוע קיומי".

השכל מתחה ביקורת חריפה על נציגי הציבור החרדים בכנסת:

"העסקנים החרדים, שבזמן מלחמה מעדיפים כסף ותקציבים על פני ביטחון המדינה, הסירות את כל המסכות. הם מפרקים את גוש הימין בזמן מלחמה. אני אומרת לך – הם ישלמו על זה מחיר פוליטי כבד והם לא יהיו חלק מהממשלה הבאה. לא ישענו עליהם בקואליציה".

מנגד: "כשמשאירים את הפוליטיקאים בחוץ, מתחת לרדאר, רואים חרדים שמתגייסים למשטרה, ולשירותי הכבאות וההצלה. ברגע שננתק את העסקנות ואת הכסף מהאירוע, אתה תראה עלייה ניכרת בגיוס החרדים, כי הציבור הזה רוצה לקחת חלק ולתרום למדינה היהודית".

חזית אנרגטית ביוון ומלחמת הסברה עולמית

מלבד הדרמה הבוערת מבית, שיתפה סגנית שר החוץ ברשמיה מביקורה הדיפלומטי האחרון ביוון, שם דנה בקידום מעמדה של ישראל בצומת הדרכים הבינלאומי. "יש משבר עולמי אנרגטי ובתעבורה הימית, ומדינת ישראל נמצאת בצומת היסטורית. רוב הדיונים עסקו באיך ישראל, יוון וקפריסין הופכות להיות השער המרכזי והצומת בין המזרח התיכון לבין אירופה. יש פה הזדמנויות כלכליות ותשתיתיות אדירות".

לסיום, התייחסה השכל לביקורת הציבורית על "הכישלון המוחץ", כביכול, במערכת ההסברה הישראלית בעולם מאז פרוץ המלחמה:

"אני לא רואה את זה ככישלון. יש בחוץ כוחות אדירים שעובדים נגדנו – מיליארדים שנשפכים מצד פקיסטן, איראן, סין, רוסיה, טורקיה וקטר על בוטים ושקרים. יש לנו אלפי עובדים בשגרירויות ובקונסוליות שעושים לילות כימים. האנטישמיות וההפגנות בלונדון או בפריז, שבהן שורפים גם דגלי בריטניה וארה"ב, מראות שהאינדוקטרינציה האסלאמיסטית הרדיקלית היא קודם כל בעיה של המדינות המערביות עצמן. כשאני עולה לשידור בעולם אני מבהירה להם: ברגע שהיהודים אצלכם תחת מתקפה, הבאים בתור יהיו אתם".

