כיכר השבת
נשארה ללא מענה | צפו

תוקפת את החרדים מתוך הממשלה | שרן השכל: "העסקנים האלו ישלמו מחיר"

"החוק הזה הוא פארסה, מלא חורים כמו גבינה שווייצרית" • בראיון ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר' חה״כ שרן השכל מסבירה מדוע התנגדה לחוק הגיוס, מביעה תמיכה מפתיעה בהורדת גיל הפטור ל-21, ומזהירה: "הציבור החרדי רוצה להשתלב, העסקנים והתקציבים הם אלו שעוצרים את הגיוס" • וגם: מלחמת ההסברה בעולם | צפו בראיון המלא

סגנית שר החוץ שרן השכל בראיון לוחמני
סגנית שר החוץ שרן השכל בראיון לוחמני

על רקע מה שנראה כמסמר האחרון בקבורתו של הנוכחי – לאחר הודעתו של ראש הממשלה נתניהו לראשי המפלגות החרדיות כי אין רוב בקואליציה להעברת החוק, ומנגד הדיווחים על דבריו הנוקבים של ראש הישיבה הגר"ד לנדו כי "אין עוד אמון בנתניהו והולכים לבחירות" – סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל (הימין הממלכתי), מתייצבת ומסבירה בראיון לוחמני במיוחד מדוע הייתה ממובילות ההתנגדות לחוק.

"מאיפה התעוזה ליצור אזרחים סוג א' וסוג ב'?"

"החוק הזה פוגע בביטחון מדינת ישראל, ומדינת ישראל מגיעה לפני הכל", פתחה השכל את דבריה בנחרצות. "ברגע שבתקופת מלחמה עצימה אל מול אויבים רצחניים, מאיפה התעוזה לעשות אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'? אלו שמשלמים את המחירים הכי קשים בפציעות, במוות, בכלכלה – נמצאים בחזית, ומאיפה התעוזה לקום ולפתור מגזר שלם מהזכות להגן על המדינה?".

בתגובה לנתונים המצביעים על כך שבשנה האחרונה חלה עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים (מממוצע של 1,800 בעבר ל-3,300 כיום), טענה השכל כי העלייה אינה קשורה לחוק:

"הסיבה שהם מתגייסים היא קודם כל מחויבות אישית, ערכית והבנה אל מול מי אנחנו עומדים. הדבר השני הוא מתוך ידיעה שלמה שאם הם לא מתגייסים יהיו סנקציות. החוק הנוכחי הוא פרסה, הוא לא אמיתי. יש בו כל כך הרבה חורים כמו גבינה שווייצרית, והוא לא נותן לצה"ל את כוח האדם שנדרש לו עכשיו".

העימות: האם החוק דוחף את המיינסטרים החרדי אל הקיצון?

במהלך הראיון עלו טענות קשות מול חברת הכנסת, לפיהן המצב הנוכחי הפך עשרות אלפי לומדי תורה – אברכי כולל בני 25 נשואים עם ילדים שקיבלו דחיות שירות כחוק – ל"עבריינים" בן לילה, דבר שיוצר אנטי תוסס בתוך המיינסטרים החרדי ודוחף אותו לעמדות קיצוניות. עוד צוין כי קצינים בכירים בצה"ל מודים בגלוי כי אין לצבא צורך כלכלי או מבצעי בגיוס בני 25 נשואים.

בנקודה זו הציגה השכל עמדה מפתיעה, והביעה תמיכה דווקא בדרישה להורדת גיל הפטור: "אני תמכתי בכך שיהיה פטור מגיל 21. מבחינתי מי שעבר את גיל 21 לא צריך להיות שם, אין לצבא מה לעשות איתם. אז בואו תפתרו את בני ה-25, אבל תתחילו לגייס את בני ה-18! שכל ההנהגה החרדית תגיד שבני ה-18 הם ברי גיוס ויבואו להתגייס. הרי המשמעות היא שאם לא יתגייסו – אנחנו באמת נמות, זה אירוע קיומי".

השכל מתחה ביקורת חריפה על נציגי הציבור החרדים בכנסת:

"העסקנים החרדים, שבזמן מלחמה מעדיפים כסף ותקציבים על פני ביטחון המדינה, הסירות את כל המסכות. הם מפרקים את גוש הימין בזמן מלחמה. אני אומרת לך – הם ישלמו על זה מחיר פוליטי כבד והם לא יהיו חלק מהממשלה הבאה. לא ישענו עליהם בקואליציה".

מנגד: "כשמשאירים את הפוליטיקאים בחוץ, מתחת לרדאר, רואים חרדים שמתגייסים למשטרה, ולשירותי הכבאות וההצלה. ברגע שננתק את העסקנות ואת הכסף מהאירוע, אתה תראה עלייה ניכרת בגיוס החרדים, כי הציבור הזה רוצה לקחת חלק ולתרום למדינה היהודית".

חזית אנרגטית ביוון ומלחמת הסברה עולמית

מלבד הדרמה הבוערת מבית, שיתפה סגנית שר החוץ ברשמיה מביקורה הדיפלומטי האחרון ביוון, שם דנה בקידום מעמדה של ישראל בצומת הדרכים הבינלאומי. "יש משבר עולמי אנרגטי ובתעבורה הימית, ומדינת ישראל נמצאת בצומת היסטורית. רוב הדיונים עסקו באיך ישראל, יוון וקפריסין הופכות להיות השער המרכזי והצומת בין המזרח התיכון לבין אירופה. יש פה הזדמנויות כלכליות ותשתיתיות אדירות".

לסיום, התייחסה השכל לביקורת הציבורית על "הכישלון המוחץ", כביכול, במערכת ההסברה הישראלית בעולם מאז פרוץ המלחמה:

"אני לא רואה את זה ככישלון. יש בחוץ כוחות אדירים שעובדים נגדנו – מיליארדים שנשפכים מצד פקיסטן, איראן, סין, רוסיה, טורקיה וקטר על בוטים ושקרים. יש לנו אלפי עובדים בשגרירויות ובקונסוליות שעושים לילות כימים. האנטישמיות וההפגנות בלונדון או בפריז, שבהן שורפים גם דגלי בריטניה וארה"ב, מראות שהאינדוקטרינציה האסלאמיסטית הרדיקלית היא קודם כל בעיה של המדינות המערביות עצמן. כשאני עולה לשידור בעולם אני מבהירה להם: ברגע שהיהודים אצלכם תחת מתקפה, הבאים בתור יהיו אתם".

כיכר השבתחוק הגיוסשרן השכליוסי סרגובסקי

17
העסקנים השתלטו על הציבור ועושים בנו כשלהם, לא מסכים איתה על הגיוס אבל בזה היא צודקת מלא מלא
צודקת
16
שקט מיפלצת
יוסף חיים
15
עובדות על ההרוגים והפצועים: רוב החללים דתיים והשאר מהפריפריה. השמאלנים בתל אביב הם המשתמטים
לפיד עיתון במחנה
14
אני לא מבין. אם מוסכם שמי שלומד לא מתגייס למה יש סנקציות על הישיבות?
יעקב
13
תזכירו לה את ה14,000 משתמטים לא דתיים מהמרכז לעומת כל חרדי שמתנדב לחברה
מנחם
מנחם . חיילים חסרים. חיילים לוחמים וחיילים תומכי לחימה ולא "מתנדבים לחברה".
משה קליינר
12
צודקת
דב
11
החרדים ישארו בקואליציה או באופזיציה היא תתאדה מהחיים הפוליטיים כעשן הקנאביס
דוד
10
הקמתם מדינה לעצמכם, אנו מעולם היינו אצלכם אזרחים סוג ד', למה שנשפוך את דמינו על מדינה סמי-אנטישמית? תתחזקו את מדינתכם לבד ותגידו תודה על שאנו כן עוזרים באירגוני ההצלה וכדומה
יוסף סופר
שיא הטימטום . חסרים חיילים יוסף אירגוני הצלה ב"ה יש .כולנו נמצאים בסירה אחת ולא קיבלנו הבטחה ששואה שניה לא תיקרה . הנאצים לא הבדילו בין יהודים וגם הערבים לא הבדילו וגם לא יבדילו בעתיד.
חיים
מה שבטוח שאם הצבא קיבלנו הבטחה ששואה שנייה כן תהיה
גאה להיות משתמט
גם הנמצאים במטבח בצבא הם לא נלחמים. ושמונים אחוז מהתל אביבים לא מתגייסים, אז מדוע נתפלים לחרדים שבסך הכל ממלאים אחר החוק הקיים למעלה משבעים שנה, ואם התחשק לבגץ או למישהו אחר לשנות את המציאות הקיימת זו לא הבעיה של הציבור החרדי, ודי בזה.
יואל
9
צפיתי בוידאו מהתחלה עד הסוף שאפו יוסי נתת בראש!! העמדת אותה במקום
יענקי
הילדה הכי צעירה בכנסת. עדיין צריכה להתבגר קצת.
יואל
8
בבית חולים תל השומר במחלקות בעיקר באישפוזי יום ניתן לראות כל יום נשים חרדיות מתנדבות מארגון 'עזר מציון' עם עגלות כיבוד ותורים ארוכים של חולים נהנים מהעגלות הללו, לאחר הראיון העויין של השכל אני שואל את עימי למה? עד מתי הכיבוד הזה?
פראייר

