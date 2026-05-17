ברוך דיין האמת. אבל ירד על עולם השליחות של חסידות חב"ד בארצות הברית, עם קבלת הבשורה המרה והכואבת על פטירתה בדמי ימיה של השליחה האהובה והמסורה, הרבנית דבורה לאה רייטר ע"ה, והיא בת 47 בלבד.

המנוחה, דמות מוכרת, משפיעה ומוערכת ביותר, הלכה לעולמה ביום חמישי בבוקר, כ"ז באייר תשפ"ו, לאחר שהזדככה בייסורים קשים ומרים וניהלה מאבק ממושך וגבורה במחלה קשה, תוך שהיא מותירה אחריה חלל עצום ומקורבים ובני משפחה רבים, המומים ושבורי לב.

במשך למעלה מ-25 שנה פעלה הרבנית דבורה לאה ע"ה, יחד עם יבדל לחיים בעלה הרב יעקב רייטר, בעיר רוסלין שבמדינת ניו יורק, שם הקימו בית חב"ד תוסס והפכו לעוגן הרוחני והגשמי של יהודי האזור כולו.

במהלך חצי יובל של שליחות רצופת אתגרים, הצליחו בני הזוג לקרב אלפי יהודים למסורת אבות, להקים מוסדות חינוך וחסד, ולגדל במקום את תשעת ילדיהם, אשר גדלו ברוח השליחות והיוו יחד איתם חזית אחת ומפוארת של הפצת מעיינות החסידות וקירוב לבבות מתוך מאור פנים מיוחד.

לפי הדיווח באתר COLive, מכריה ומקורביה של המנוחה סיפרו על אישיות יוצאת דופן שקרנה אצילות, עוצמה פנימית אדירה ושמחה מדבקת שלא פגה גם ברגעים הקשים ביותר של חייה.

הרבנית רייטר ע"ה היוותה מגדלור של חסד, נתינה ורגישות לזולת, והצליחה להשפיע באופן עמוק על כל אדם שנקרה בדרכה, כאשר דלת ביתה פתוחה תמיד לכל נצרך, שבור לב או יהודי שחיפש אוזן קשבת ומילה חמה ומעודדת.

הפרק המפעים ביותר בחייה, שהפך לסמל של תעצומות נפש, נרשם דווקא כאשר התמודדה בעצמה עם המחלה הקשה והמייסרת. למרות סבלה האישי הרב והטיפולים המורכבים שעברה, היא סירבה לתת לחושך להשתלט עליה, ובחרה להפוך את האתגר האישי שלה למקור של אור ותמיכה עבור אחרים; מתוך מיטת חוליה יזמה והקימה את הארגון הייחודי "Circle of Kindness" (מעגל של חסד), אשר נועד להעניק תמיכה רחבה, ליווי ועזרה קריטית למשפחות המתמודדות עם מחלות קשות.

לאורך כל תקופת חוליה, היתה הרבנית ע"ה מודל של אמונה צרופה וביטחון מוחלט בבורא עולם, כאשר המסר הקבוע שבחרה להעביר לבני משפחתה, לחברותיה ולכלל הציבור היה לעורר רחמי שמים באמצעות אמירת פרקי תהילים ועשיית מצוות מתוך שמחה פנימית. היא האמינה בכל ליבה ובתמימות חסידית שרק כוחם של שמחה ומעשים טובים מסוגל לחולל ניסים, לבקוע רקיעים ולפרוץ את כל הגבולות והטבע, ובכך נסכה כוחות עצומים בסובבים אותה.

ידידי המשפחה והקהילה ברוסלין קיבלו את הבשורה על פטירתה בכאב עצום, ובקרב חסידי חב"ד מציינים בערגה את דמותה כמי שסימלה את דמות השלוחה האולטימטיבית, המשלבת בין גידול משפחה ברוכה לבין התמסרות מוחלטת לכל יהודי ויהודי. מקורביה קוראים כעת לציבור הרחב להמשיך בדרכה, להרבות במעשים טובים, בלימוד ובתפילה לעילוי נשמתה של מרת דבורה לאה בת יעקב אליעזר (מרדכי שלום) ע"ה, מתוך תקווה ואמונה לזכות בקרוב לתחיית המתים בביאת משיח צדקנו.

המנוחה ע"ה זכתה והותירה אחריה דור ישרים מבורך, משפחה חסידית עניפה הממשיכה את דרכה המפוארת. בין השאר הותירה את בעלה השותף לשליחות הרב יעקב רייטר, ואת ילדיה: מרת מושקא ברנשטיין מטורונטו, מרת חנה ואגנר המשמשת כשלוחה בפורטוגל, התמימים והבנות מנדל, שרה, אסתר מרים, צבי, פריידל, יוסף ושניאור רייטר, לצד נכדים הממשיכים בדרך התורה והחסידות.

כמו כן הותירה אחריה את הוריה הנכבדים, שיבדלו לחיים ארוכים, הרב יעקב ומרת יפה גוטליב משכונת קראון הייטס שבברוקלין, ואביה הרב מרדכי בנאיאן, לצד חמיה וחמותה ד"ר לוי ומרת רייזל רייטר, אחים ואחיות השרויים באבל כבד ומסרבים לעכל את האבידה המצערת שנקטפה בדמי ימיה.

מסע הלוויה קורע הלב יצא ביום שישי בצהריים מניו יורק, כאשר הארון עבר בחזית מרכז חב"ד העולמי-770 בשכונת קראון הייטס, שם חלקו לה כבוד אחרון חסידים, שלוחים ובני הקהילה שליוו אותה בדמעות. משם המשיך מסע הלוויה לעבר בית העלמין "מונטיפיורי" הישן בקווינס, שם נטמנה רגעים ספורים לפני כניסת השבת, כשהיא מותירה חלל עמוק בלב כל מכריה.

בני המשפחה יושבים שבעה בבית המנוחה ברחוב קולידג' ברוסלין הייטס עד ליום חמישי בבוקר, כאשר זמני הניחום נקבעו לשעות הבוקר ואחר הצהריים, ותפילות שחרית ומנחה מתקיימות במקום בהשתתפות מניינים רבים של בני הקהילה. החל מיום שני בלילה ויום שלישי, יעברו הוריה ואחיה של הרבנית ע"ה לשבת שבעה בשכונת קראון הייטס בברוקלין, בעוד בתה, השלוחה מרת חנה ואגנר, תשב שבעה במקום שליחותה בפורטוגל.