טרגדיה קשה ומזעזעת: בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים נקבע מותו של הפעוט אבינועם מאיר דוידזון ז"ל, בן חודש בלבד מבני ברק, לאחר שנפצע באורח אנוש בתאונת דרכים מחרידה שאירעה ביום שישי בצהריים בכביש 1.

בני המשפחה היו בדרכם לשהות במהלך השבת בירושלים יחד עם בנם התינוק, בעוד שאר הילדים נשארו בבני ברק אצל הסבא והסבתא ובכך ניצלו מהאסון הכבד. לצורך הנסיעה שכרה המשפחה שירותיו של נהג פרטי - דרייבר. התאונה המחרידה התרחשה סמוך לשעה 13:03 בקטע הכביש שבין מחלף נווה אילן לקריית יערים, לכיוון מזרח. הרכב הפרטי שבו נסעו התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד וחנה בשול הדרך. מעוצמת ההתנגשות, הרכב הפרטי התרסק לחלוטין. עם קבלת הקריאה במוקדי החירום, הוזנקו לזירה כוחות הצלה רבים של מד"א ואיחוד הצלה, יחד עם כוחות משטרה וצוותי כיבוי אש שנדרשו לבצע פעולות חילוץ מורכבות של הלכודים מתוך הרכב המרוסק.

הפעוט אבינועם מאיר ז"ל הוא נכדם של יבדלחט"א הרב אהרן סלר מבני ברק ושל הרב אריה דוידזון מבני ברק.

חובש רפואת חירום במד"א, מאיר גרשוני, ופרמדיק מד"א נדב טייב, תיארו את המראות הקשים עם הגעתם למקום: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטרגית. התינוק (הפעוט ז"ל) כבן חודש מחוסר הכרה וגבר שנפגע קשה שכבו על הכביש, ובתוך הרכב שהיה בשול הדרך נלכדו גבר ואישה. התחלנו בטיפול רפואי ראשוני ופינינו בדחיפות את התינוק לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש". למרבה הצער, הפעוט, שסבל מפגיעה רב-מערכתית אנושה, נפטר מפצעיו בבית החולים.

החובשים הוסיפו ותיארו את המשך הטיפול בשאר הפצועים בזירה: "הגבר ששכב על הכביש ושני הפצועים שהיו לכודים ברכב וחולצו בידי לוחמי האש היו במצב קשה. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים".

אבי פריד, אלי במברגר וישראל כהן, חובשי איחוד הצלה, מסרו אף הם עדות מלב הזירה: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות רכב ואוטובוס. ביצענו פעולות החייאה בפעוט והוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לשלושה פצועים נוספים".

בעקבות התאונה הקטלנית ופעולות ההצלה והחילוץ, נרשמו עומסי תנועה חריגים וכבדים במיוחד בשני כיווני הנסיעה של כביש 1. כוחות משטרה גדולים, ובהם שוטרי אגף התנועה, פעלו במקום להסדרת התנועה בציר העמוס. במקביל, בוחני התנועה של מחוז ירושלים פתחו בחקירה מקיפה והחלו באיסוף ממצאים בזירה לבחינת נסיבות ההתנגשות המחרידה.

בבתי הכנסת ובריכוזים החרדיים נערכו במהלך השבת תפילות רבות לרפואת בני המשפחה והנהג שנפצעו בתאונה ומאושפזים בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.

הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתם השלמה של הפצועים:

האם: איילה בת שולמית רוזה – מאושפזת במצב קשה מאוד ולא יציב (סובלת מחבלת ראש).

האב: שלמה זלמן בן גליה איגה – מאושפז במצב יציב (סובל מחבלה בחזה).

הנהג: אברהם בן זהבה – מאושפז בבית החולים (סובל מחבלות בראש ובגפיים).

על מועד הלווייתו של הפעוט אבינועם מאיר דוידזון ז"ל נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.