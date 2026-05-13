כיכר השבת
וירב בבת יהודה תאניה ואניה

אבל כבד בחצר הקודש מעז'בוז'; הרבנית הצדקנית ע"ה נפטרה בדמי ימיה 

ברוך דיין האמת: לאחר שנים של התמודדות עם המחלה הקשה, נפטרה בבית החולים 'מעיני הישועה' הרבנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל שנפטר אף הוא בדמי ימיו • שעות ספורות לפני הפטירה: סבה, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע למיטת חוליה להיפרד (דיין האמת)

האדמו"ר ממעז'בוז (צילום: שוקי לרר)

אבל כבד בעולם החסידות: בשורה קשה ומעציבה הגיעה בדקות האחרונות מבית החולים 'מעיני הישועה', עם הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, אשת חבר של יבלחט"א האדמו"ר ממעז'בוז' שליט"א.

הנפטרת, שנפטרה בדמי ימיה לאחר התמודדות ממושכת עם המחלה הקשה בשנים האחרונות, הייתה דמות של אמונה ואצילות. המנוחה ע"ה היא בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מקומרנא ירושלים.

טרגדיה זו מצטרפת להיסטוריה המשפחתית הכואבת, שכן גם אביה, הגה"צ רבי מתתיהו זצ"ל, נפטר בדמי ימיו לאחר שחלה באותה מחלה קשה. באופן מצמרר, הסבא, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע היום לבקרה בבית החולים בטרם השיבה את נשמתה לבוראה.

לאורך כל שנותיה עמדה לימין בעלה האדמו"ר שליט"א בהקמת והחזקת חצר הקודש, והייתה כתובת של חסד ועצה לכל פונה. הערב, כאשר סביב מיטתה נמצאים בני משפחתה הקרובים והמוני חסידים המבכים את האובדן הגדול, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

פרטים על מועד מסע ההלוויה, יפורסמו בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתהאדמו"ר ממעז'יבוז'

