כיכר השבת
נֶהְפַּךְ לְאֵבֶל מְחוֹלֵנוּ

טרגדיה בשמחת ראש העיר אלעד: ראש הכולל התמוטט ונפטר במהלך חתונת נכדו

הלם בעולם התורה: הגאון רבי משה צרף זצ"ל, ראש כולל 'שיר למעלות', התמוטט הערב (ראשון) במהלך שמחת חתונת נכדו עם בת ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול | לאחר מאמצי החייאה, נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתו בשעה שהמשתתפים עוד נמצאים בעיצומה של השמחה (דיין האמת)

מהתמונות האחרונות: הרב משה צרף זצ"ל - הערב (צילום: יעקב כהן)

אבל כבד ירד הערב על המשתתפים בשמחת החתונה שנערכה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, עם הישמע הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית של הגאון רבי משה צרף זצ"ל, כשהוא בן 76 בפטירתו.

המנוח זצ"ל הגיע הערב לשוש ולחגוג בשמחת נישואי נכדו, בן לחתנו הרב שבתי לוי, עם הכלה בת ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול. לאחר מעמד החופה המרומם, התפלל הרב צרף תפילת ערבית וספירת העומר בהתעוררות, אך דקות ספורות לאחר מכן חש בלבו והתמוטט לעיני המשתתפים ההמומים.

כוחות ההצלה שהוזעקו לאולם העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, והוא פונה תוך כדי פעולות החייאה למרכז הרפואי 'שיבא' בתל השומר, שם למרבה הכאב נאלצו הרופאים להודיע על פטירתו.

דמותו של מרביץ תורה

הרב משה צרף זצ"ל היה דמות מוכרת ומוערכת בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם קבע את מגוריו. הוא כיהן במסירות כראש כולל 'שיר למעלות' בכפר סבא, שם העמיד תלמידים הרבה ושימש ככתובת לשאלות בהלכה ובהשקפה.

בנוסף, שימש כאחד מרבני בית הכנסת המרכזי הספרדי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק. מכריו מספרים על תלמיד חכם עצום, נעים הליכות שקיבל כל אדם בסבר פנים יפות. בצעירותו הוסמך לרבנות בכושר 'יורה יורה ידין ידין' על ידי הגאון רבי רפאל עבו זצ"ל, שהכיר בכישרונותיו הברוכים.

הבשורה המרה הכתה בהלם רב את בני המשפחה וקהל המוזמנים, שהפכו ברגע אחד משמחת חתן וכלה לאבל כבד.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

(צילום: יעקב כהן)
אלעד | יהודה בוטבול | הרב משה צרף

ימות משיח- כמה צריך להתפלל על שמחה שלמה. אבל בתוך שמחה ... זכה להפטר מתוך קרושה... יהי זכרו ברוך!!! מזל- טוב לזוג מכאן ואילך לחושבנא טבא "אך טוב וחסד ירדפוכם..."
