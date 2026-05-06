ירושלים מתעטפת באבל: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי אריה שטרן זצ"ל, מי שכיהן כרבה הראשי של ירושלים והיה מדמויות ההוד של עולם התורה הציוני דתי. הרב, שהיה בן 81 בפטירתו, הותיר אחריו מורשת כבירה של חיבורים תורניים, הנהגה ציבורית מתונה ומאור פנים לכל אדם.

הרב שטרן זצ"ל נולד בתל אביב בי"א בכסלו תש"ה לאביו הרב אשר ישעיה ולאמו מרת חוה לאה, בבית ששילב ערכים ציוניים לצד שורשים חסידיים עמוקים (סבו היה ראש הקהל באונגוואר). את שנותיו הראשונות בעולם הישיבות עשה בישיבת 'היישוב החדש' ובישיבת חברון, אך את חותמו העיקרי קיבל בישיבת 'מרכז הרב', שם הפך לאחד מתלמידיו הבולטים של הרצי"ה קוק זצ"ל.

כבר בצעירותו ניכר בכישרונותיו הברוכים, ובשנת תשכ"ו אף זכה בפרס משרד הדתות לחיבורים תורניים. את שירותו הצבאי עשה בחטיבת הצנחנים, ולחם במערכות ישראל במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.

בשנת תש"ל, לבקשתו המפורשת של רבו הרצי"ה קוק, הקים הרב שטרן את מכון 'הלכה ברורה ובירור הלכה'. מאז ועד ימיו האחרונים עמד בראש המכון, כשהוא משמש כעורך הראשי של המפעל המונומנטלי המסכם את שיטות הראשונים והאחרונים על סדר סוגיות הש"ס.

לצד עבודתו המחקרית-תורנית, שימש הרב כר"מ ומרביץ תורה בישיבות רבות, בהן: ישיבת מרכז הרב, הכותל, אור עציון, קריית שמונה, אורות שאול ואש התורה. תקופה מסוימת אף כיהן כראש ישיבת הדרום ברחובות.

בשנת תשע"ד, לאחר 11 שנים שבהן לא כיהן רב לעיר ירושלים, נבחר הרב שטרן לתפקיד ברוב קולות. בחירתו נתמכה על ידי קשת רחבה של רבנים, בהם הגרז"נ גולדברג זצ"ל, הגר"ש אוירבך זצ"ל והאדמו"ר מערלוי זצ"ל.

עם כניסתו לתפקיד הצהיר הרב: "בכוונתי לשמש כרב של כל הירושלמים: חילונים, דתיים וחרדים". ואכן, בתקופת כהונתו פעל רבות להעלאת רמת הכשרות בעיר, עד שגם חוגים חרדיים רבים החלו לסמוך על כשרות המהדרין של רבנות ירושלים. הוא נודע בגישתו המקרבת, הקים פורומים להידברות וקיים יום קבלת קהל שבועי לכל דורש.

לצד תפקידיו הרשמיים, שימש הרב במשך עשורים כרב קהילת "הר חורב" בקטמון. הוא לא נמנע מלהביע את דעתו בנושאים רגישים, תמך במגורים בשכונות מעורבות וקרא לשיפור היחס לנוער הגבעות.

בחייו האישיים ידע הרב גם שכול כבד, כאשר בתו שירה ע"ה נהרגה בתאונת דרכים בשנת תשס"ז. הוא הותיר אחריו את תבדלח"א רעייתו מרת מרים יוכבד, וילדים הממשיכים בדרכו התורנית והציבורית.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.