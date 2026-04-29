כיכר השבת
אבל כבד באשדוד

המחנכת הדגולה נקטפה במיטב שנותיה | מרת פנינה גרשנקורן ע"ה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלכה לעולמה האישה החשובה והמחנכת הדגולה מרת פנינה גרשנקורן ע"ה, לאחר שנזדככה בייסורים קשים מהמחלה שנחתה עליה זמן קצר לאחר שהשיאה את בתה הבכורה • המנוחה העמידה דורות של תלמידות בתיכון באשקלון • הלווייתה הערב באשדוד (דיין האמת)

נר נשמה

אבל כבד ירד בשעה האחרונה על העיר אשדוד עם היוודע הבשורה הקשה והכואבת על פטירתה של האישה החשובה מרת פנינה גרשנקורן ע"ה, והיא בת 48 בלבד בפטירתה. המנוחה, דמות מוכרת ואהובה בקהילה, נפטרה לאחר מאבק ממושך וגבורה עילאית במחלה קשה שפקדה אותה בחודשים האחרונים.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' לייבוש וייס זצ"ל. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרב ישראל גרשנקורן שיחי', בנו של המלמד הוותיק הרה"ח ר' מרדכי יוסף גרשנקורן שיבלחט"א. יחד הקימו בית של תורה וחסד, כשהיא מחנכת את ילדיה בדרך המסורה במסירות נפש ממש.

במשך שנים רבות שימשה מרת פנינה ע"ה כמורה אהובה בתיכון 'מעיין חיים ושלום' באשקלון, שם הייתה חלק מצוות ההקמה. היא העמידה דורות של תלמידות בדרך התורה והצניעות, כשהיא מהווה עבורן דוגמה אישית של מסירות ואהבת ישראל. "היא הייתה הרבה מעבר למורה," ספדו לה תלמידותיה, "היא הייתה אמא רוחנית שהשקיעה בכל אחת מאיתנו את הנשמה".

מכריה מספרים על טרגדיה כואבת במיוחד: רק לפני חודשים ספורים זכתה המנוחה להוביל את בתה הבכורה אל החופה בשמחה עצומה. אולם זמן קצר לאחר החתונה, התגלתה בגופה המחלה הנוראה. מאז, נאבקה במסירות וקיבלה את הייסורים באמונה תמימה, כשבני משפחתה והקהילה כולה מעתירים בתפילה לרפואתה, עד שהערב השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.

הלווייתה תצא הערב (רביעי) בשעה 20:00 מביתה ברובע ז' באשדוד לעבר בית העלמין בעיר, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר