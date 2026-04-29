אבל כבד ירד בשעה האחרונה על העיר אשדוד עם היוודע הבשורה הקשה והכואבת על פטירתה של האישה החשובה מרת פנינה גרשנקורן ע"ה, והיא בת 48 בלבד בפטירתה. המנוחה, דמות מוכרת ואהובה בקהילה, נפטרה לאחר מאבק ממושך וגבורה עילאית במחלה קשה שפקדה אותה בחודשים האחרונים.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' לייבוש וייס זצ"ל. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרב ישראל גרשנקורן שיחי', בנו של המלמד הוותיק הרה"ח ר' מרדכי יוסף גרשנקורן שיבלחט"א. יחד הקימו בית של תורה וחסד, כשהיא מחנכת את ילדיה בדרך המסורה במסירות נפש ממש.

במשך שנים רבות שימשה מרת פנינה ע"ה כמורה אהובה בתיכון 'מעיין חיים ושלום' באשקלון, שם הייתה חלק מצוות ההקמה. היא העמידה דורות של תלמידות בדרך התורה והצניעות, כשהיא מהווה עבורן דוגמה אישית של מסירות ואהבת ישראל. "היא הייתה הרבה מעבר למורה," ספדו לה תלמידותיה, "היא הייתה אמא רוחנית שהשקיעה בכל אחת מאיתנו את הנשמה".

מכריה מספרים על טרגדיה כואבת במיוחד: רק לפני חודשים ספורים זכתה המנוחה להוביל את בתה הבכורה אל החופה בשמחה עצומה. אולם זמן קצר לאחר החתונה, התגלתה בגופה המחלה הנוראה. מאז, נאבקה במסירות וקיבלה את הייסורים באמונה תמימה, כשבני משפחתה והקהילה כולה מעתירים בתפילה לרפואתה, עד שהערב השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה.

הלווייתה תצא הערב (רביעי) בשעה 20:00 מביתה ברובע ז' באשדוד לעבר בית העלמין בעיר, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.