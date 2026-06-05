ברוך דיין האמת: מעיה"ק ירושלים הבשורה המרה על הסתלקותו לבית עולמו של אחד מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ, מטובי המחנכים ואיש חסד בכל רמ"ח איבריו, הגאון החסיד רבי אברהם אורי ויינברגר זצ"ל, מהיושבים ראשונה בממלכת בית ויז'ניץ ומדמויות ההוד של החסידות בירושלים ובביתר עילית.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הגה"ח רבי אשר יונה ויינברגר זצ"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ. מאז ינקותו ספג אווירה של קדושה, עבודת השם והתקשרות איתנה לצדיקי אמת.

בבחרותו זכה להתקרב בצורה יוצאת דופן אל הקודש פנימה, כאשר שימש כ'הויז בחור' רבו הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע. הנהגתו הייתה מיוחדת במינה, על פי בקשת אביו, ובשונה משאר המשמשים, המנוח מעולם לא החזיק בשום מפתח של בית הרבי. בכל פעם שביקש להיכנס, היה דופק על הדלת בענווה. מכריו מספרים כי מעולם לא הרים קולו או ידו על אדם, ונהג באצילות נפש יוצאת דופן שזכורה לטובה בקרב החסידים עד עצם היום הזה.

לאחר נישואיו עם רעייתו תחי', בת הגה"ח רבי יצחק ויינבך ז"ל מירושלים, קבע את משכנו בעיר הקודש והתמסר כולו למלאכת הקודש של חינוך תשב"ר. במשך שנים רבות שימש כמחנך בתלמוד תורה ויז'ניץ בירושלים, ושמו הטוב הלך לפניו כאחד מטובי ומחשבי המחנכים, אשר העמיד תלמידים הרבה בדרכי נועם ובמאור פנים.

לצד עבודת החינוך, פעם בו לב חם של חסד והצלת נפשות. רבי אברהם אורי זצ"ל היה מהמתנדבים הראשונים של ארגון 'הצלה', ובמשך עשרות שנים היה רץ בנחישות לכל מקרה חירום, ובמו ידיו זכה להציל אלפי נפשות ממש.

בשנים האחרונות העתיק את מגוריו לעיר ביתר עילית, סמוך ונראה לרוב בני משפחתו העניפה.

במשך כל שנות חייו זכה לקירבה יתירה, אהבה והערכה עצומה מצד אדמו"רי החסידות אליהם היה קשור בלב ונפש: מרן ה'אמרי חיים' זי"ע, מרן ה'ישועות משה' זי"ע, ויבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ.

קשר מיוחד זה בא לידי ביטוי מובהק בכל עת שהיה מגיע לצל הקודש פנימה. האדמו"ר שליט"א היה מכבדו בכל עת, ותמידים כסדרם היה מכבד אותו בשירת 'מזמור לדוד' בסעודה שלישית. חסידים מספרים כי כיבוד זה היה שמור לו באופן קבוע, יהיה מה שיהיה ואפילו שבתות ענק בהן השתתפו אלפי אורחים והמוני חסידים, רבי אברהם אורי היה זה שמקבל את הכיבוד המיוחס.

הסתלקותו מגיעה שבועיים בלבד לאחר הטרגדיה הקשה שפקדה את המשפחה בערב חג השבועות האחרון, אז הסתלקה בדמי ימיה נכדתו הצעירה, מרת הנדלר ע"ה, בת בנו הרה"ח ר' אלעזר שיחי', והיא בת 30 בלבד, לאחר שהזדככה בייסורים קשים והותירה אחריה חמישה יתומים רכים. כעת הלב נשבר שוב מהאסון הכפול שפקדה אותם.

רבי אברהם אורי זצ"ל זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, שבט מפואר של 17 ילדים ומאות צאצאים, נכדים ונינים, ההולכים בדרך התורה והחסידות שהתווה להם כל השנים, בדרך המסורה מדור דור בלבוש המסורתי ובדקדוק המצוות.

הלוויתו תתקיים בשעה 16.00 בבית החיים ויז'ניץ (כניסה מרחוב מעונות ויזניץ) בני ברק.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.