ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו הגה"ח רבי אברהם אורי ויינברגר זצ"ל, מהיושבים ראשונה בממלכת בית ויז'ניץ ומגדולי המחנכים בדורנו | המנוח, שהיה חסיד מורם מעם, היה מהראשונים להציל אלפי נפשות בארגון הצלה, כמו כן זכה לחביבות יוצאת דופן אצל צדיקי השושלת | הסתלק שבועיים בלבד לאחר הטרגדיה הקשה שפקדה את ביתו בערב החג (דיין האמת)
המונים ליוו המונים אמש (מוצאי יום כיפור) למנוחות את האישה הצעירה מרת ברכה רחל ויינברגר ע"ה, אשת יבלחט"א הרב ברוך ויינברגר שיחי', מחשובי חסידי ויז'ניץ בביתר עילית, אשר השיבה נשמתה הטהורה בעיצומו של היום הקדוש - בגיל 39 בלבד, לאחר שחלתה במחלה הקשה | המנוחה הותירה שבעה יתומים רכים בביתה (דיין האמת)