כיכר השבת
אחותו של הרבי מסקווירא

אבל כבד בעולם החסידות | הרבנית הישישה מראחמיסטריווקא ע"ה הלכה לעולמה

אבל כבד בחצרות הקודש: בשעות האחרונות הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה, אלמנת האדמו"ר זצ"ל, ואחותו היחידה של האדמו"ר מסקווירא | הרבנית הותירה אחריה שושלת מפוארת של בנים המכהנים כאדמו"רים ורבנים • קווים ראשונים לדמותה המרוממת של הרבנית הצדקנית ע"ה (דיין האמת) 

1תגובות
נר נשמה

אבל כבד בעולם החסידות: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המרה על הסתלקותה בשיבה טובה של הרבנית הצדקנית והישישה, מרת מרים טווערסקי ע"ה, אשת חבר של האדמו"ר רבי חי יצחק טברסקי מראחמיסטריווקא ארה"ב זצ"ל, והיא בת 90 בפטירתה.

הרבנית נפטרה בבית החולים לאחר הידרדרות חמורה במצבה הרפואי שנגרמה בעקבות הלם זיהומי, כאשר סביב מיטתה נמצאים בדחיפות כל בניה האדמו"רים ובנותיה הרבניות הממאנים להתנחם.

הרבנית ע"ה נולדה בעיר קאלאראש שברומניה, לאביה הגדול, האדמו"ר מסקווירא זצ"ל. אחה היחיד יבלחט"א הוא האדמו"ר מסקווירא. בשנת תש"ח היגרה יחד עם כל בני משפחתה לארה"ב.

בהגיעה לפירקה, ביום כ"ו באדר א' תשי"ד, נישאה לבעלה הגדול, האדמו"ר מראחמיסטריווקא זצ"ל, בחתונה היסטורית שנערכה במנהטן שבניו יורק בהשתתפות גדולי הדור ובהם האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מוויז'ניץ והאדמו"ר מסאטמר זצ"ל.

לאחר נישואיהם, התגוררו בני הזוג לצד אביה, האדמו"ר מסקווירא, בשכונת וויליאמסבורג ולאחר מכן בשיכון סקווירא שייסד, שם כיהן בעלה כראש הישיבה. בחודש כסלו תשמ"ב, עם עלות בעלה על כס הנהגת אבותיו הק' לבית רחמסטירווקא, לאחר הסתלקותו של אביו זצ"ל, קבעו משכנם בשכונת בורו פארק. במשך עשרות שנים עמדה לימין בעלה הגדול בהנהגת החסידות, המונה מאות משפחות ומוסדות חינוך מפוארים בבורו פארק, מונסי, לייקווד וביתר עילית, והיוותה סמל לבית של תורה, חסידות ומעשי חסד מופלאים.

הרבנית ע"ה הייתה אישיות דגולה ועילאית, אשר קיבלה עליה את דין שמים באהבה ובאמונה צרופה, גם כאשר פקדו את הבית אסונות כבדים ונוראים כששלושה מילדיה נפטרו עוד בחייה:

בנה הבכור, הרה"צ רבי מרדכי טברסקי זצ"ל, מי שהיה היורש המיועד של החסידות, התמוטט ונפטר בפתאומיות בי"ט בסיון תשנ"ב במהלך עריכת סעודה שלישית בירושלים, אסון שזעזע בשעתו את עולם החסידות כולו.

בתה, הרבנית הצדקנית מרת ציפורה הלברשטאם ע"ה, נפטרה בי"ז בכסלו תשפ"ד, חודשים ספורים בלבד לאחר פטירת אביה האדמו"ר זצ"ל. הייתה נשואה ליבלחט"א האדמו"ר מבארנוב במונסי.

בתה, הרבנית הצדקנית מרת פייגא שפרה הגר ע"ה, א"ח יבלחט"א, האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע, נפטרה בח' באלול תשפ"ה.

הרבנית נשאה את יגונה העמוק בשתיקה ובאצילות, והמשיכה להוות משען ומשענת לכלל חסידי ראחמיסטריווקא הפזורים ברחבי העולם. לפני פחות משלוש שנים, בכ"ט באב תשפ"ג, התייתמה החסידות עם פטירתו של בעלה האדמו"ר זצ"ל, ומאז נחלשה מאוד.

הרבנית ע"ה זכתה להותיר אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות המכהנים כאדמו"רים וראשי ישיבות ומנהיגים קהילות קודש ברחבי העולם:

בנה האדמו"ר רבי דוד משה, ממלא מקום אביו בהנהגת החסידות בבורו פארק. בנה האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממונסי. בנה האדמו"ר רבי ישכר דב מלייקווד. בנה האדמו"ר רבי מנחם נחום מלייקווד. בנה האדמו"ר רבי ישעיהו משולם זושא מוויליאמסבורג. בנה האדמו"ר רבי יעקב יוסף מלינדן.

נכדה הגדול, בנו של בנה בכורה הרה"צ רבי מרדכי, מכהן כאדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי.

וכן הותירה אחריה את בנותיה הרבניות הצדקניות: מרת חוה, הנשואה לבן האדמו"ר מטשרנוביל בבני ברק, ומרת חנה סימא טווערסקי. בנוסף, הותירה אחריה עשרות נכדים ונינים הממשיכים את שושלת הזהב לבית טשערנוביל ורחמסטריווקא.

אחיה היחידי, האדמו"ר מסקווירא, שכעת נותר האחרון מבין צאצאי אביו זצ"ל בעולם.

על מועד מסע הלוויה, הצפוי לצאת מבית המדרש הגדול של החסידות בהשתתפות אלפי חסידים, נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

ברוך דיין האמתרחמסטריווקא ארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
היא הייתה בגיל 96
אברהם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר