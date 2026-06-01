אבל כבד בעולם החסידות: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המרה על הסתלקותה בשיבה טובה של הרבנית הצדקנית והישישה, מרת מרים טווערסקי ע"ה, אשת חבר של האדמו"ר רבי חי יצחק טברסקי מראחמיסטריווקא ארה"ב זצ"ל, והיא בת 90 בפטירתה.

הרבנית נפטרה בבית החולים לאחר הידרדרות חמורה במצבה הרפואי שנגרמה בעקבות הלם זיהומי, כאשר סביב מיטתה נמצאים בדחיפות כל בניה האדמו"רים ובנותיה הרבניות הממאנים להתנחם.

הרבנית ע"ה נולדה בעיר קאלאראש שברומניה, לאביה הגדול, האדמו"ר מסקווירא זצ"ל. אחה היחיד יבלחט"א הוא האדמו"ר מסקווירא. בשנת תש"ח היגרה יחד עם כל בני משפחתה לארה"ב.

בהגיעה לפירקה, ביום כ"ו באדר א' תשי"ד, נישאה לבעלה הגדול, האדמו"ר מראחמיסטריווקא זצ"ל, בחתונה היסטורית שנערכה במנהטן שבניו יורק בהשתתפות גדולי הדור ובהם האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מוויז'ניץ והאדמו"ר מסאטמר זצ"ל.

לאחר נישואיהם, התגוררו בני הזוג לצד אביה, האדמו"ר מסקווירא, בשכונת וויליאמסבורג ולאחר מכן בשיכון סקווירא שייסד, שם כיהן בעלה כראש הישיבה. בחודש כסלו תשמ"ב, עם עלות בעלה על כס הנהגת אבותיו הק' לבית רחמסטירווקא, לאחר הסתלקותו של אביו זצ"ל, קבעו משכנם בשכונת בורו פארק. במשך עשרות שנים עמדה לימין בעלה הגדול בהנהגת החסידות, המונה מאות משפחות ומוסדות חינוך מפוארים בבורו פארק, מונסי, לייקווד וביתר עילית, והיוותה סמל לבית של תורה, חסידות ומעשי חסד מופלאים.

הרבנית ע"ה הייתה אישיות דגולה ועילאית, אשר קיבלה עליה את דין שמים באהבה ובאמונה צרופה, גם כאשר פקדו את הבית אסונות כבדים ונוראים כששלושה מילדיה נפטרו עוד בחייה:

בנה הבכור, הרה"צ רבי מרדכי טברסקי זצ"ל, מי שהיה היורש המיועד של החסידות, התמוטט ונפטר בפתאומיות בי"ט בסיון תשנ"ב במהלך עריכת סעודה שלישית בירושלים, אסון שזעזע בשעתו את עולם החסידות כולו.

בתה, הרבנית הצדקנית מרת ציפורה הלברשטאם ע"ה, נפטרה בי"ז בכסלו תשפ"ד, חודשים ספורים בלבד לאחר פטירת אביה האדמו"ר זצ"ל. הייתה נשואה ליבלחט"א האדמו"ר מבארנוב במונסי.

בתה, הרבנית הצדקנית מרת פייגא שפרה הגר ע"ה, א"ח יבלחט"א, האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע, נפטרה בח' באלול תשפ"ה.

הרבנית נשאה את יגונה העמוק בשתיקה ובאצילות, והמשיכה להוות משען ומשענת לכלל חסידי ראחמיסטריווקא הפזורים ברחבי העולם. לפני פחות משלוש שנים, בכ"ט באב תשפ"ג, התייתמה החסידות עם פטירתו של בעלה האדמו"ר זצ"ל, ומאז נחלשה מאוד.

הרבנית ע"ה זכתה להותיר אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות המכהנים כאדמו"רים וראשי ישיבות ומנהיגים קהילות קודש ברחבי העולם:

בנה האדמו"ר רבי דוד משה, ממלא מקום אביו בהנהגת החסידות בבורו פארק. בנה האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממונסי. בנה האדמו"ר רבי ישכר דב מלייקווד. בנה האדמו"ר רבי מנחם נחום מלייקווד. בנה האדמו"ר רבי ישעיהו משולם זושא מוויליאמסבורג. בנה האדמו"ר רבי יעקב יוסף מלינדן.

נכדה הגדול, בנו של בנה בכורה הרה"צ רבי מרדכי, מכהן כאדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי.

וכן הותירה אחריה את בנותיה הרבניות הצדקניות: מרת חוה, הנשואה לבן האדמו"ר מטשרנוביל בבני ברק, ומרת חנה סימא טווערסקי. בנוסף, הותירה אחריה עשרות נכדים ונינים הממשיכים את שושלת הזהב לבית טשערנוביל ורחמסטריווקא.

אחיה היחידי, האדמו"ר מסקווירא, שכעת נותר האחרון מבין צאצאי אביו זצ"ל בעולם.

על מועד מסע הלוויה, הצפוי לצאת מבית המדרש הגדול של החסידות בהשתתפות אלפי חסידים, נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.