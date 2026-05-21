הותרו לפרסום שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה בכביש 7, בסמוך למחלף שורק. ההרוגים הם אהרון פרץ ז"ל, תלמיד כיתה י"ב בישיבת "אמית יגל" בן 18 מהעיר אשדוד, ושירה נעים ע"ה, תלמידת כיתה י' בת 16 ממושב שדה עוזיהו.

השניים היו חלק מקבוצת צעירים שעשתה את דרכה חזרה הביתה לאחר תפילה בכותל המערבי וטיול בירושלים, מסע שהסתיים באורח טרגי במיוחד.

התאונה המחרידה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות. על פי ההערכות הראשוניות של חוקרי המשטרה וגורמי האכיפה, נהג רכב ההסעות שבו נסעה הקבוצה פגע בעוצמה במשאית שחנתה באותה עת בשולי הכביש המהיר.

כוחות גדולים של צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת ההתנגשות הקטלנית נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותם של אהרון ושירה במקום, וזאת עקב חומרת הפגיעות שספגו.

מלבד שני ההרוגים, התאונה הותירה אחריה שמונה פצועים נוספים בדרגות חומרה שונות, אשר פונו לבתי החולים 'קפלן' ברחובות ו'אסותא' באשדוד. שלושה מהם פונו במצב קשה, אך במהלך הבוקר נמסר כי הרופאים הצליחו לייצב את מצבם, וחמשת הפצועים הנוספים מטופלים כשהם באורח בינוני וקל.

הבשורה המרה היכתה בהלם וביגון את משפחות ההרוגים ואת סביבתם. אמה של שירה ע"ה, קרן, פרסמה הבוקר הודעה קורעת לב בה כתבה: "הילדה שלי, הלב שלי, אני מרוסקת לרסיסים".

במקביל, הנהלת ישיבת "אמית יגל", בה שקד אהרון ז"ל על תלמודו, פרסמה הודעת אבל והלם שבה נאמר: "לצערנו בשורות קשות הבוקר הזה. תלמיד אהוב שלנו, אהרון פרץ מכיתה י"ב, נהרג בתאונה קשה שאירעה הלילה בכביש 7".

בישיבה הוסיפו וביקשו להעתיר בתפילה על הפצועים: "שלושה תלמידים נוספים היו מעורבים, הם נפצעו אבל ברוך השם בהתאוששות. אנו נתפלל להחלמתם ורפואתם השלמה".