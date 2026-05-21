כיכר השבת
"אני מרוסקת"

טרגדיה בדרך חזרה מהכותל: אהרון פרץ ושירה נעים ז"ל הם ההרוגים בתאונה הקשה

הותר לפרסום כי שני הצעירים שקיפחו את חייהם בתאונת הדרכים המחרידה הלילה סמוך למחלף שורק, הם שירה נעים בת ה-16 משדה עוזיהו, ואהרון פרץ בן ה-18, תלמיד ישיבה מאשדוד | השניים עשו את דרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי, כאשר המיניבוס בו נסעו התנגש במשאית חונה (דיין האמת)

(צילום: ישיבת עמית יגל)

הותרו לפרסום שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה בכביש 7, בסמוך למחלף שורק. ההרוגים הם אהרון פרץ ז"ל, תלמיד כיתה י"ב בישיבת "אמית יגל" בן 18 מהעיר אשדוד, ושירה נעים ע"ה, תלמידת כיתה י' בת 16 ממושב שדה עוזיהו.

השניים היו חלק מקבוצת צעירים שעשתה את דרכה חזרה הביתה לאחר תפילה בכותל המערבי וטיול בירושלים, מסע שהסתיים באורח טרגי במיוחד.

התאונה המחרידה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות. על פי ההערכות הראשוניות של חוקרי המשטרה וגורמי האכיפה, נהג רכב ההסעות שבו נסעה הקבוצה פגע בעוצמה במשאית שחנתה באותה עת בשולי הכביש המהיר.

כוחות גדולים של צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת ההתנגשות הקטלנית נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותם של אהרון ושירה במקום, וזאת עקב חומרת הפגיעות שספגו.

מלבד שני ההרוגים, התאונה הותירה אחריה שמונה פצועים נוספים בדרגות חומרה שונות, אשר פונו לבתי החולים 'קפלן' ברחובות ו'אסותא' באשדוד. שלושה מהם פונו במצב קשה, אך במהלך הבוקר נמסר כי הרופאים הצליחו לייצב את מצבם, וחמשת הפצועים הנוספים מטופלים כשהם באורח בינוני וקל.

הבשורה המרה היכתה בהלם וביגון את משפחות ההרוגים ואת סביבתם. אמה של שירה ע"ה, קרן, פרסמה הבוקר הודעה קורעת לב בה כתבה: "הילדה שלי, הלב שלי, אני מרוסקת לרסיסים".

במקביל, הנהלת ישיבת "אמית יגל", בה שקד אהרון ז"ל על תלמודו, פרסמה הודעת אבל והלם שבה נאמר: "לצערנו בשורות קשות הבוקר הזה. תלמיד אהוב שלנו, אהרון פרץ מכיתה י"ב, נהרג בתאונה קשה שאירעה הלילה בכביש 7".

בישיבה הוסיפו וביקשו להעתיר בתפילה על הפצועים: "שלושה תלמידים נוספים היו מעורבים, הם נפצעו אבל ברוך השם בהתאוששות. אנו נתפלל להחלמתם ורפואתם השלמה".

תאונה קטלנית

6
טאטעעעעעע משיחחחחח
חיים
5
דדייייי טין לי כוחות כבר
משיח
4
למה כל טרגדיה מתבררת שהיא בהקשר חרדי כשהחרדים רק חמישית מהאוכלוסיה? מה קורה אצלכם? על מה יצא הקצף? מה חרי האף הגדול הזה?
חרד
חרדים הם לא
יוסי לב
לך תקרא אתרים שמאלנים ותראה אסונות משלכם.
מה קורה אצלנו?
3
אבא שבשמים, הלכה נפסקה שבכל מצב עם ישראל קרויים בנים, רחם עלינו, כשל כוח הסבל!! ממש צרות אחרונות משכחות ראשונות, פחד פחדים מהאסונות. מבקשים, מתחננים גאולה ברחמים!!
צרות אחרונות משכחות ראשונות
2
משיחחחחחחח
כהן
1
לפני שבוע גם הרכב נכנס אוטובוס חונה...
מה קורה לנהגים?
מה קורה לכלי רכב הגדולים שנתקעים בשול שוב ושוב אולי חוסר תחזוקה ראויה או כלים סינים זולים שלא משלימים את שנתם במקרה הטוב? ובפרט שהיום השול צר כמובן הנהגים צריכים לא להסיח דעת
תימני

