תאונת דרכים התרחשה בשעה האחרונה (שלישי) בכביש 1 בדרך לירושלים, סמוך למחלף שער הגיא, וגרמה לפקקים כבדים בשעת השיא. בתאונה נפגעו ארבעה אנשים בדרגות שונות, והם פונו לבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, מדובר בתאונה בין אוטובוס לשני כלי רכב פרטיים. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו ארבעה נפגעים הזקוקים לטיפול רפואי.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 46 במצב בינוני, הסובל מחבלת בטן. בנוסף פונו שלושה פצועים נוספים במצב קל.

מתנדבי 'צוות הצלה' ראובן פול וחיים וינר מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו ארבעה פצועים במצבי פציעה שונים לאחר שנפגעו בתאונת דרכים בין אוטובוס לשני רכבים פרטיים שאחד מהם עלה על אי התנועה. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות לנהג אחד הרכבים, גבר בן 46 הסובל מחבלת בטן במצב בינוני ול-3 פצועים נוספים במצב קל והם פונו להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

התאונה התרחשה בשעת השיא של אחר הצהריים, כאשר תנועה כבדה בכיוון ירושלים. כתוצאה מהאירוע נוצרו פקקים עצומים באזור, והנהגים דווחו על עיכובים משמעותיים בנסיעה.