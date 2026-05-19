כיכר השבת
תאונה בשעות השיא

פקקים עצומים בכביש 1 בדרך לירושלים: 4 פצועים בתאונה בין אוטובוס לרכבים

תאונת דרכים בין אוטובוס ל-2 כלי רכב סמוך למחלף שער הגיא • גבר בן 46 במצב בינוני עם חבלת בטן ו-3 פצועים קל פונו לבי"ח הדסה עין כרם | פקקים כבדים נוצרו במקום (בארץ)

1תגובות
התאונה בכביש 1, היום (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

התרחשה בשעה האחרונה (שלישי) בכביש 1 בדרך לירושלים, סמוך למחלף שער הגיא, וגרמה לפקקים כבדים בשעת השיא. בתאונה נפגעו ארבעה אנשים בדרגות שונות, והם פונו לבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, מדובר בתאונה בין אוטובוס לשני כלי רכב פרטיים. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו ארבעה נפגעים הזקוקים לטיפול רפואי.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 46 במצב בינוני, הסובל מחבלת בטן. בנוסף פונו שלושה פצועים נוספים במצב קל.

מתנדבי 'צוות הצלה' ראובן פול וחיים וינר מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו ארבעה פצועים במצבי פציעה שונים לאחר שנפגעו בתאונת דרכים בין אוטובוס לשני רכבים פרטיים שאחד מהם עלה על אי התנועה. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות לנהג אחד הרכבים, גבר בן 46 הסובל מחבלת בטן במצב בינוני ול-3 פצועים נוספים במצב קל והם פונו להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

התאונה התרחשה בשעת השיא של אחר הצהריים, כאשר תנועה כבדה בכיוון ירושלים. כתוצאה מהאירוע נוצרו פקקים עצומים באזור, והנהגים דווחו על עיכובים משמעותיים בנסיעה.

זירת תאונה (צילום: דוברות זק"א)

כוחות הגיעו למקום וניהלו את התנועה באזור. בוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. הנהגים התבקשו להיערך לעיכובים ולשקול דרכים חלופיות.

יצוין כי כביש 1 הוא עורק תנועה מרכזי בין תל אביב לירושלים, ותאונות בשעות השיא גורמות לפקקים כבדים במיוחד. בשבועות האחרונים נרשמו מספר תאונות דרכים בכביש זה, והרשויות קוראות לנהגים לנהוג בזהירות מרבית.

מד"א מסרה כי הפצועים קיבלו טיפול רפואי מקצועי בזירה, ומצבם של הפצועים הקלים יציב. הגבר במצב בינוני מאושפז לבדיקות נוספות בבית החולים.

התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים שהתרחשו בימים האחרונים בכבישי הארץ. הציבור מתבקש לנהוג בזהירות ולשמור על מרחק בטיחות מהרכב שלפניו.

משטרהתאונהתאונת דרכיםתאונה קטלניתכביש 1פקקים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תודה שציינתם כי כי כביש 1 הוא עורק תנועה מרכזי בין תל אביב לירושלים. זה מידע חיוני שרבים לא מכירים.
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר