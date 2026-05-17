משטרת מוריה במחוז ירושלים עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב שכונת גילה, לאחר שבחיפוש ממוקד בדירתו אותרו חומרים נפיצים ואמצעים נוספים.

המעצר בוצע על ידי שוטרי תחנת מוריה בשיתוף חבלני המשטרה, אשר פשטו על המבנה בעקבות חשד מבוסס שהתעורר לגבי פעילותו של האיש במקום. החשוד הועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה במטרה לברר את מקור החומרים ואת כוונותיו.

הנחת העבודה של הכוחות התבססה על דיווח שהתקבל במשטרה זמן קצר קודם לכן, ולפיו החשוד מחזיק בתוך ביתו חומרי חבלה ומאיים באופן אקטיבי לבצע בהם שימוש.

הדיווח הבהיל את כוחות הביטחון, שהקפיצו למקום כוחות חבלה מיומנים כדי להתמודד עם האיום הפוטנציאלי.

עם הגעתם לזירה, החלו השוטרים בביצוע סריקות ובידוד החשוד, עד לאיתור הממצאים המפלילים.

האירוע בשכונה טרם הסתיים לחלוטין, שכן חבלני המשטרה ויחידת הכלבנים של המחוז פועלים בשטח גם בשעה זו. החקירה בעניינו של החשוד נמשכת בשלב זה.