לשוטרים לא היה צו - הם מצאו תירוץ כדי להכנס לבית: כעת הם ישלמו בענק

שוטרים שהגיעו לדירה ללא צו ביקשו להכנס לבית כדי לאתר חשוד | משהורי החשוד התנגדו, המציאו השוטרים ריח של סם אסור כדי לקבל עילת כניסה - בית המשפט חייב אותם בפיצויים (חדשות, משטרה)

תפצה זוג הורים תושבי ירושלים ב-10,000 שקלים, לאחר ששוטרים ובלשים ביצעו חיפוש לא חוקי בביתם. בית משפט השלום בירושלים קבע כי נפל פגם בהתנהלות השוטרים שהוזעקו למקום.

​בפסק הדין נקבע כי "מן הראיות עולה כי הבלשים החלו בפעילות מבצעית בטרם הציגו צו מעצר לתובעים, ובכך חל פגם בהתנהלותם... הימנעות מהצגת הצו במועד מהווה פגם בהתנהלות השוטרים". הבלשים הגיעו אל הבית במטרה למצוא את בנם של בני הזוג, אך לא החזיקו בצו כניסה זמין.

​כאשר אם המשפחה סירבה להכניסם, אחד הבלשים חסם ברגלו את משקוף הדלת במשך כעשרים דקות ומנע את סגירתה, תוך שהוא מצלם את פנים הבית. אב המשפחה שהוזעק לדירה עוכב בחוץ, ולאחר שביקש סיוע טלפוני מהמשטרה, הגיעו למקום שוטרי סיור.

​אחד השוטרים טען כי הוא מריח "ריח של סם אסור" כדי לייצר עילת כניסה לדירה. כאשר האב מחה על המעשה, השוטר דחף אותו ולקח ממנו את מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי למנוע ממנו לתעד את האירועים. רק בשלב מאוחר יותר הציגו הבלשים צו מעצר על גבי צג טלפון נייד, וסרקו את הארונות והמקרר מבלי למצוא את הבן.

​האירוע התרחש ב-8 באוקטובר 2023, יום למחרת טבח השבעה באוקטובר. את ההורים ייצג עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו.

​עו"ד מנשה יאדו מסר בעקבות הפסיקה כי "פסק הדין נעדר את הביקורת הנוקבת שנכון היה להשמיע בעקבות התנהלות אלימה, בלתי מקצועית ובלתי מכבדת מצד שוטרים. אך קצת זה גם טוב".

זה מעט מדי ,היה צריך לקחת הרבה יותר מהם...הם שוכחים את החוק ופורעים את החוק בעצמם.. תראו איך הם נוהגים בכבישים....די למבין
