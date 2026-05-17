אירוע חריג של אלימות ותקיפת אנשי חוק התרחש הלילה (ראשון) בעיר החרדית מודיעין עילית, והוביל לפציעתו של שוטר ולמעצרו של תושב המקום.

תחילתו של האירוע בדיווח דחוף שהתקבל במוקד הדיווחין של משטרת ישראל, לפיו מתפתח מקרה אלימות וקטטה במרחב הציבורי בעיר. בעקבות הקריאה הדחופה והצורך בהשבת הסדר הציבורי על כנו ומניעת הסלמה של האירוע, הוזנקו לזירה במהירות כוחות סיור של תחנת מודיעין עילית, השייכת למרחב שומרון של המחוז.

עם הגעתם של השוטרים לזירה, הם זיהו את התרחשות הדברים בשטח והבחינו בגבר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, אשר סומן כחשוד המרכזי בביצוע התקיפה המקורית שבגינה הושמעה הקריאה.

השוטרים חתרו למגע במטרה להרגיע את הרוחות ולבצע את מעצרו של החשוד כנדרש בחוק. אולם, הליך המעצר הפך במהירות לאירוע אלים ומורכב בפני עצמו, כאשר החשוד סירב להישמע להנחיות השוטרים והחל לגלות התנגדות אקטיבית וקשה כלפי השוטרים שעסקו במלאכתם.

במהלך העימות הפיזי שהתפתח במקום, תקף החשוד בצורה ברוטלית את אחד השוטרים שפעלו בזירה. כתוצאה מהתקיפה הישירה, נפגע השוטר בראשו ונחבל. בעקבות הפציעה ומאחר ומדובר בחבלת ראש הדורשת בדיקות והשגחה רפואית קפדנית, הוחלט להזמין למקום צוותי רפואה אשר העניקו לו טיפול ראשוני בשטח, ומיד לאחר מכן פונה השוטר להמשך קבלת טיפול רפואי ובדיקות מקיפות בבית החולים.

למרות התנהגותו האלימה של החשוד והתנאים המורכבים שנוצרו בשטח, הצליחו השוטרים הנוספים להשתלט עליו, לכבול אותו באזיקים ולהשלים את הליך המעצר.

החשוד, שכאמור הינו צעיר מקומי בשנות ה-20 לחייו, הוכנס לניידת המשטרתית והובל תחת אבטחה ישירות אל תחנת המשטרה במודיעין עילית. שם, הועבר החשוד לידי חוקרי תחנת המשטרה אשר פתחו באופן מיידי בחקירת נסיבות המקרה כולו – החל מהרקע למקרה האלימות הראשוני שדיווחו עליו האזרחים, ועד לתקיפה החמורה של השוטר במהלך המעצר. מהמשטרה נמסר כי חקירת המקרה נמשכת ונבדקים כלל הכיוונים, ובהתאם לממצאים יוחלט על המשך החזקתו במעצר והבאתו בפני שופט לצורך הארכת מעצרו.