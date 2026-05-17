הוזעקו להפריד - והותקפו באכזריות: שוטר נפצע בראשו בעיר החרדית

אירוע אלימות חמור התרחש הלילה במודיעין עילית, כאשר תושב המקום בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד למעורבות בקטטה. במהלך הליך המעצר, תקף החשוד באלימות קשה את אחד השוטרים שהוזעקו לזירה, ופצע אותו בראשו. השוטר פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים, והחשוד הועבר לחקירה אינטנסיבית (בארץ)

הפציעה הקשה (צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חריג של אלימות ותקיפת אנשי חוק התרחש הלילה (ראשון) בעיר החרדית מודיעין עילית, והוביל לפציעתו של שוטר ולמעצרו של תושב המקום.

תחילתו של האירוע בדיווח דחוף שהתקבל במוקד הדיווחין של , לפיו מתפתח מקרה אלימות וקטטה במרחב הציבורי בעיר. בעקבות הקריאה הדחופה והצורך בהשבת הסדר הציבורי על כנו ומניעת הסלמה של האירוע, הוזנקו לזירה במהירות כוחות סיור של תחנת מודיעין עילית, השייכת למרחב שומרון של המחוז.

עם הגעתם של השוטרים לזירה, הם זיהו את התרחשות הדברים בשטח והבחינו בגבר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, אשר סומן כחשוד המרכזי בביצוע התקיפה המקורית שבגינה הושמעה הקריאה.

השוטרים חתרו למגע במטרה להרגיע את הרוחות ולבצע את מעצרו של החשוד כנדרש בחוק. אולם, הליך המעצר הפך במהירות לאירוע אלים ומורכב בפני עצמו, כאשר החשוד סירב להישמע להנחיות השוטרים והחל לגלות התנגדות אקטיבית וקשה כלפי השוטרים שעסקו במלאכתם.

במהלך העימות הפיזי שהתפתח במקום, תקף החשוד בצורה ברוטלית את אחד השוטרים שפעלו בזירה. כתוצאה מהתקיפה הישירה, נפגע השוטר בראשו ונחבל. בעקבות הפציעה ומאחר ומדובר בחבלת ראש הדורשת בדיקות והשגחה רפואית קפדנית, הוחלט להזמין למקום צוותי רפואה אשר העניקו לו טיפול ראשוני בשטח, ומיד לאחר מכן פונה השוטר להמשך קבלת טיפול רפואי ובדיקות מקיפות בבית החולים.

למרות התנהגותו האלימה של החשוד והתנאים המורכבים שנוצרו בשטח, הצליחו השוטרים הנוספים להשתלט עליו, לכבול אותו באזיקים ולהשלים את הליך המעצר.

החשוד, שכאמור הינו צעיר מקומי בשנות ה-20 לחייו, הוכנס לניידת המשטרתית והובל תחת אבטחה ישירות אל תחנת המשטרה במודיעין עילית. שם, הועבר החשוד לידי חוקרי תחנת המשטרה אשר פתחו באופן מיידי בחקירת נסיבות המקרה כולו – החל מהרקע למקרה האלימות הראשוני שדיווחו עליו האזרחים, ועד לתקיפה החמורה של השוטר במהלך המעצר. מהמשטרה נמסר כי חקירת המקרה נמשכת ונבדקים כלל הכיוונים, ובהתאם לממצאים יוחלט על המשך החזקתו במעצר והבאתו בפני שופט לצורך הארכת מעצרו.

4
לאן הגענו?!
איזה בושות
ברגע שיעשו את זה לכל עבריין "איש חוק" יפסקו התקיפות נגד החרדים
חחחח
3
ככה זה שלא לומדים תורה יורדים עד התהום! להרביץ לשוטר זה קו אדום!!!!
ישראל
2
פשוט גועל נפש .... ר’ עמרם בלוי זצ"ל בו בזמן שסחבו אותו שוטרים בתור עצור, וחבריו ותלמידיו הקנאים הרביצו לשוטרים, זעק עליהם ר’ עמרם לתלמידיו... "רשע! למה תכה ריעך"??!!
י ק
1
חותם שלא מדובר בחרדי אלא מקסימום בנער נושר שהתחבר לתרבות החילונית על שלל קצוותיה (אינטרנט, מועדונים, איגרוף וכו') ואלו התוצאות, האלימות לבטח לא באה מהגמרא, אז אפשר להפסיק להסית על החילול השם הנורא החרדים עושים ולאן עוד נגיע וכו'
יוחאי

