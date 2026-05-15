אסון כבד אירע היום (שישי) בצהריים על כביש 1, כאשר תינוקת כבת חודש בלבד קיפחה את חייה בתאונת דרכים מחרידה. ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר במשפחה חרדית, שלקחה הסעה כדי להגיע למחוז חפצה לשבת.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 13:03 בקטע הכביש שבין מחלף נווה אילן לקריית יערים, לכיוון מזרח. רכב פרטי שנסע בכביש המהיר התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד וחנה בשול הדרך, מה שהוביל למספר רב של נפגעים בדרגות חומרה שונות.

עם קבלת הקריאה במוקדי החירום, הוזנקו לזירה כוחות הצלה רבים של מד"א ואיחוד הצלה, יחד עם כוחות משטרה וצוותי כיבוי אש שנדרשו לבצע פעולות חילוץ של הלכודים בתוך הרכב המרוסק.

חובש רפואת חירום במד"א, מאיר גרשוני, ופרמדיק מד"א נדב טייב, תיארו את המראות הקשים עם הגעתם למקום, וסיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטרגית. תינוקת כבת חודש מחוסרת הכרה וגבר שנפגע קשה שכבו על הכביש ובתוך הרכב שהיה בשול הדרך נלכדו גבר ואישה. התחלנו בטיפול רפואי ראשוני ופינינו בדחיפות את התינוקת לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".

למרבה הצער, התינוקת, שסבלה מפגיעה רב-מערכתית אנושה, נפטרה מפצעיה זמן קצר לאחר מכן בבית החולים שערי צדק.

החובשים ממד"א הוסיפו ותיארו את המשך הטיפול בשאר הפצועים בזירה: "הגבר ששכב על הכביש ושני הפצועים שהיו לכודים ברכב וחולצו בידי לוחמי האש במצב קשה. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם". על פי נתוני מד"א, מדובר בגבר כבן 40 עם חבלה בחזה, אישה כבת 35 עם חבלת ראש, וגבר כבן 30 עם חבלות בראש ובגפיים.

אבי פריד, אלי במברגר וישראל כהן, חובשי איחוד הצלה, מסרו את עדותם מלב הזירה: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות רכב ואוטובוס. ביצענו פעולות החייאה בפעוט והוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לשלושה פצועים בהם גבר ואישה (כבני 25) שנפצעו באורח קשה ולגבר נוסף (כבן 50) שנפצע באורח בינוני".

בעקבות התאונה הקטלנית ופעולות ההצלה והחילוץ המורכבות, נרשמו עומסי תנועה חריגים וכבדים במיוחד בשני כיווני הנסיעה של כביש 1. כוחות משטרה גדולים שהגיעו לזירה, ובהם שוטרי אגף התנועה, פעלו במקום להסדרת התנועה בציר העמוס.

במקביל, בוחני התנועה של מחוז ירושלים פתחו בחקירה מקיפה והחלו באיסוף ממצאים בזירה לבחינת נסיבות ההתנגשות המחרידה.