תאונה קשה בכביש 1: פעוט פונה במצב אנוש לאחר החייאה; מספר פצועים נוספים

תאונת דרכים קשה במעורבות של אוטובוס ורכב פרטי. כוחות ההצלה ביצעו פעולות החייאה בפעוט שפונה במצב אנוש. גבר ואישה כבני 25 נפצעו באורח קשה | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ומכוונת את התנועה בציר (בארץ)

(צילום: איחוד הצלה)

היום (שישי) בשעות הצהריים התרחשה קשה על כביש 1, באזור מחלף נווה אילן וקריית יערים, לכיוון אבו גוש. התאונה התרחשה במעורבות של אוטובוס ורכב פרטי, והובילה למספר רב של נפגעים בדרגות פציעה שונות.

על פי הדיווחים של גורמי הרפואה והמשטרה, מהזירה פונו חמישה מעורבים להמשך קבלת טיפול רפואי בבתי החולים. הפציעה הקשה ביותר היא של פעוט, אשר אותר מחוסר הכרה ופונה כאמור במצב אנוש. בנוסף, נפצעו גבר ואישה כבני 25 באורח קשה, וגבר נוסף כבן 50 שמצבו מוגדר בינוני.

עם קבלת הדיווח במוקדי החירום של משטרת ישראל, מד"א ואיחוד הצלה, הוזנקו למקום כוחות רפואה ומשטרה גדולים. חובשים ופראמדיקים של מד"א, יחד עם מתנדבי איחוד הצלה, העניקו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים לפצועים בשטח.

אבי פריד, אלי במברגר וישראל כהן, חובשי איחוד הצלה שמיהרו למקום, מסרו מהזירה: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות רכב ואוטובוס. ביצענו פעולות החייאה בפעוט והוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לשלושה פצועים בהם גבר ואישה (כבני 25) שנפצעו באורח קשה ולגבר נוסף (כבן 50) שנפצע באורח בינוני".

כוחות משטרה שהגיעו לזירה החלו בטיפול ראשוני של האירוע, ושוטרי התנועה פועלים להסדרת והכוונת התנועה בציר העמוס. במקביל, בוחני התנועה של מחוז ירושלים החלו לאסוף ממצאים במקום על מנת לפתוח בחקירה מקיפה לבחינת נסיבות התאונה הקשה.

