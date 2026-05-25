הנהיג עדתו ברמה; האדמו"ר מסוקולוב קוצק זצ"ל הלך לעולמו 

ברוך דיין האמת: בעיר בני ברק התפשטה הבוקר הבשורה המרה והכואבת על הסתלקותו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק, הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל, לאחר שהזדכך בייסורים ומחלה קשה בשנים האחרונות, והוא בן 71 בפטירתו.

האדמו"ר זצ"ל נולד בשנת תשט"ו לאביו, האדמו"ר רבי מנדל מאיר מורגנשטרן זצ"ל מסוקולוב קוצק, המיוחס כצאצא בן אחר בן, עד להרה"ק ה'שרף' מקוצק זי"ע.

כבר מימי ילדותו ובחרותו ניכרו בו כישרונותיו הברוכים, מידותיו התרומיות ושקידתו העצומה בלימוד התורה. בצעירותו למד במוסדות חסידות גור ודבק ברבותיו, אדמו"רי בית גור זצ"ל ויבלחט"א, אליהם נותר קשור בלב ונפש לאורך כל חייו.

בשנים האחרונות, מאז הסתלקותו של אביו הגדול זצ"ל, נטל האדמו"ר על שכמו את עול הנהגת בית המדרש סוקולוב קוצק בשכונת רמת אהרן בבני ברק. הוא החל לשמש כאדמו"ר וכרב המקום, והמשיך בנאמנות את דרך אבותיו בקודש.

בית מדרשו הפך לשם דבר ולתל תלפיות עבור כל תושבי האזור, שנהנו ממנו עצה ותושייה וראו בו דמות עילאית של עובד השם באמת ובתמים.

הלילה, לאחר שהזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה, השיב את נשמתו הזכה והטהורה לבוראה, למגינת לבם של בני המשפחה המורחבת, חסידיו והמוני תושבי העיר בני ברק.

האדמו"ר זצ"ל זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות. בין בניו נמנה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן. גיסו הוא הרב יהושע זילברברג, מבכירי הסופרים התורניים בעיתון "המודיע".

מסע ההלוויה צפוי לצאת מבית מדרשו בבני ברק, ופרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.