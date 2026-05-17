כיכר השבת
ברוך דיין האמת

טרגדיה בנתיבות; ר' ניסים ישי ז"ל, אחיו של השר לשעבר, נפטר בפתאומיות בגיל 65

מנתיבות מגיעה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של ר' ניסים ישי ז"ל, לאחר שלקה בליבו | המנוח, יליד ירושלים ותושב נתיבות, הוא אחיו של השר וחבר הכנסת לשעבר אלי ישי | מסע הלוויה יתקיים הערב בבית העלמין הישן בעיר נתיבות| פרטי השבעה והלוויה בכתבה שלפניכם (חרדים)

ר' ניסים ישי ז"ל (צילום: רשתות חברתיות)

טרגדיה קשה וכואבת: בצער רב וביגון קודר התקבלה הערב הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של ר' ניסים ישי ז"ל, תושב העיר נתיבות, לאחר שלקה בליבו והוא בן 65 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בירושלים להוריו, איווט פורטונה וציון ישי ז"ל שעלו מטוניסיה, וגדל בבית של תורה וערכים. הוא אחיו של חבר הכנסת והשר לשעבר, אלי ישי.

מכריו הרבים מבכים מרה את פטירתו הפתאומית ומספרים בהלם כי עוד היום בבוקר שוחח עמם בדיצה ובחדווה, כשהוא נראה בריא לחלוטין, ואיש לא תיאר לעצמו את גודל האסון הממשמש ובא. המנוח עבד במשך עשרות שנים במועצה הדתית, שם שירת את הציבור בנאמנות ובמסירות יוצאת דופן. חבריו לעבודה מספרים על איש חסד, ישר דרך ונעים הליכות, שהאיר פנים לכל אדם והיה אהוב על כל סובביו.

מסע הלווייתו יתקיים הערב, יום ראשון, אור לב' סיון בשעה 21:00 בבית העלמין הישן בנתיבות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

בני המשפחה יישבו שבעה בבית המנוח, ברחוב שלום דנינו 3 בנתיבות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

אלי ישיברוך דיין האמתניסים ישי

4
עצוב מאוד ברוך דיין האמת
מתי
3
ברוך דיין האמת משפחה של חסד
שלום
2
ברוך דיין האמת משתתפים בצער המשפחה היקרה .
חזי ירושלים
1
תנחומים מכל הלב לאחיו ר' אליהו, הלוואי ח יחזור לכנסת גם... מנהיג אמיתי ונאמן לעם !
איש פשוט

