טרגדיה קשה וכואבת: בצער רב וביגון קודר התקבלה הערב הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של ר' ניסים ישי ז"ל, תושב העיר נתיבות, לאחר שלקה בליבו והוא בן 65 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בירושלים להוריו, איווט פורטונה וציון ישי ז"ל שעלו מטוניסיה, וגדל בבית של תורה וערכים. הוא אחיו של חבר הכנסת והשר לשעבר, אלי ישי.

מכריו הרבים מבכים מרה את פטירתו הפתאומית ומספרים בהלם כי עוד היום בבוקר שוחח עמם בדיצה ובחדווה, כשהוא נראה בריא לחלוטין, ואיש לא תיאר לעצמו את גודל האסון הממשמש ובא. המנוח עבד במשך עשרות שנים במועצה הדתית, שם שירת את הציבור בנאמנות ובמסירות יוצאת דופן. חבריו לעבודה מספרים על איש חסד, ישר דרך ונעים הליכות, שהאיר פנים לכל אדם והיה אהוב על כל סובביו.

מסע הלווייתו יתקיים הערב, יום ראשון, אור לב' סיון בשעה 21:00 בבית העלמין הישן בנתיבות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

בני המשפחה יישבו שבעה בבית המנוח, ברחוב שלום דנינו 3 בנתיבות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.