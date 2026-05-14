כיכר השבת
ברוך דיין האמת

המתמיד הבני ברקי שהיה מלופף ביסורים; הגאון רבי אהרן חיימוביץ זצ"ל הלך לעולמו

אבל בבני ברק ובחסידות ויז'ניץ: הערב הלך לעולמו אחד מגדולי המתמידים שבעיר, שבמשך שנים התעלה מעל ייסוריו הקשים, הגאון רבי אהרן חיימוביץ זצ"ל • למרות היותו מוגבל לכסא גלגלים, לא פסק פומיה מגירסא והיה מבאי ביתם של גדולי ישראל • מסע ההלוויה הערב מקריית ויז'ניץ לצפת (דיין האמת)

הרב אהרן חיימוביץ זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל בעיר התורה והחסידות בני ברק: בשעות האחרונות נגדעה דמות הוד ומורם מעם, עת הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון החסיד רבי אהרן חיימוביץ זצ"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ ומגדולי המתמידים שבעיר, והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח ז"ל גילם באישיותו דמות של שייף עייל ושייף נפיק, תלמיד חכם עצום שהיה לן באוהלה של תורה יומם ולילה במסירות נפש. הוא היה מבאי ביתם הקבועים של גדולי ישראל, אשר העריכו אותו באופן יוצא דופן וראו בו דמות נעלה של עובד השם באמת.

סיפור גבורתו הרוחנית נצרב בלב כל מכריו: במשך שנים ארוכות התייסר רבי אהרן זצ"ל בייסורים קשים מנשוא אשר הגבילו את תנועתו והוא נזקק לכסא גלגלים. אולם, למרות המכאובים הפיזיים, חיוכו המאיר לא מש מפניו מעולם. בני משפחתו ומכריו מציינים, כי בכל פעם שנפגש עם לומדי תורה או עם גדולי ישראל, היה משליך מאחורי גבו את כל תחלואיו ומתעמק עמם מיד בסוגיות חמורות בלימוד התורה הקדושה, מתוך דבקות והתלהבות.

זכה המנוח לראות עולמו בחייו ולהותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות. בנו הוא הרה"ג ר' יצחק חיימוביץ, ראש כולל ערב "ישועות משה" ומרביץ תורה נודע.

מסע ההלוויה יצא הערב (חמישי) בשעה 21:30 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים העתיק בעיר הקודש צפת, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתהרב אהרן חיימוביץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר