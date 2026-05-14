אבל בעיר התורה והחסידות בני ברק: בשעות האחרונות נגדעה דמות הוד ומורם מעם, עת הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון החסיד רבי אהרן חיימוביץ זצ"ל, מזקני וחשובי חסידי ויז'ניץ ומגדולי המתמידים שבעיר, והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח ז"ל גילם באישיותו דמות של שייף עייל ושייף נפיק, תלמיד חכם עצום שהיה לן באוהלה של תורה יומם ולילה במסירות נפש. הוא היה מבאי ביתם הקבועים של גדולי ישראל, אשר העריכו אותו באופן יוצא דופן וראו בו דמות נעלה של עובד השם באמת.

סיפור גבורתו הרוחנית נצרב בלב כל מכריו: במשך שנים ארוכות התייסר רבי אהרן זצ"ל בייסורים קשים מנשוא אשר הגבילו את תנועתו והוא נזקק לכסא גלגלים. אולם, למרות המכאובים הפיזיים, חיוכו המאיר לא מש מפניו מעולם. בני משפחתו ומכריו מציינים, כי בכל פעם שנפגש עם לומדי תורה או עם גדולי ישראל, היה משליך מאחורי גבו את כל תחלואיו ומתעמק עמם מיד בסוגיות חמורות בלימוד התורה הקדושה, מתוך דבקות והתלהבות.

זכה המנוח לראות עולמו בחייו ולהותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות. בנו הוא הרה"ג ר' יצחק חיימוביץ, ראש כולל ערב "ישועות משה" ומרביץ תורה נודע.

מסע ההלוויה יצא הערב (חמישי) בשעה 21:30 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים העתיק בעיר הקודש צפת, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.