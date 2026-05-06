בירושלים ליוו אמש (ג') למנוחות את הרה"ח ר' אורי שטרן ז"ל, מחשובי חסידי סטריקוב, שהלך לעולמו בגיל 68 לאחר שנות ייסורים קשים וממושכים. המנוח נפטר ביום המסוגל ל"ג בעומר, יום הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

המנוח נולד בתל אביב לאביו הרה"ח ר' שמואל שטרן ז"ל. בילדותו ידע טעם יתמות קשה כאשר התייתם מאביו בגיל צעיר מאוד. הוא למד בתלמוד תורה 'יסודי התורה' בתל אביב, ושם, בעיר העברית של פעם, קשר את נפשו בעבותות של אהבה אל האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, אליו היה מקושר בלב ונפש כל חייו.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בתו של הרה"צ רבי מנחם פרצוביץ זצ"ל. לפני כשלוש שנים נערמה כוס היסורים על ראשו כאשר התאלמן מרעייתו ע"ה.

שמו של ר' אורי ז"ל היה חקוק במשך קרוב ליובל שנים במשרדי קרן התרבות 'דגל ירושלים'. הוא היה ראשון העובדים בארגון ויד ימינו המסורה של מקים המפעל, יבלחט"א הרה"ג נפתלי צבי פרוש.

במסגרת תפקידו, היה אמון על פרויקט הענק של הנחלת לימוד ההלכה לעשרות אלפי ילדי ישראל לאורך הדורות. דמותו הייתה מזוהה במיוחד עם הפצת הספר הנודע "דיני שביעית", מלאכה בה עסק במסירות לאורך שש שמיטות רצופות. לצד עבודתו המשרדית, היה דמות מוכרת בשוק מחנה יהודה הסמוך, שם מסר שיעורי תורה בבית המדרש המקומי.

במשך שנים רבות סבל המנוח מיסורים קשים. לפני כ-13 שנים עבר השתלת כליה, ומאז חווה עליות ומורדות במצבו הרפואי, אותם קיבל באמונה תמימה ובדממה, תוך שהוא ממשיך ככל יכולתו בעבודת הקודש.

המנוח השאיר אחריו דור ישרים מבורך: שני בנים וארבע בנות ההולכים בדרך התורה והחסידות.

אמש נטמן בהר המנוחות בירושלים. המשפחה יושבת שבעה בביתו, רחוב הטורים 14, ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.