ברוך דיין האמת: בשעות הבוקר הגיע הבשורה על פטירתה של האישה החשובה מרת מרטה קנול ע"ה מתל אביב, שהלכה לעולמה בגיל 87. המנוחה, דמות של אצילות וחסד, הייתה מוכרת כמי שהקימה יחד עם בעלה הנגיד ר' שרגא פייבל קנול ז"ל בית שכולו תורה, נתינה וטוב עין.
המנוחה ע"ה נולדה ברומניה בי"ז בתשרי תרצ"ט לאביה הר"ר יששכר דב המלי ז"ל. לאורך עשרות שנים עמדה במסירות לימין בעלה, שהיה תומך תורה בולט והקים את מלון 'דבורה' המיתולוגי בתל אביב, מקום שהפך לסמל של אירוח ברוח יהודית תחת חסותם.
מכריה מספרים על אשת חיל במלוא מובן המילה, אישה יקרת לב שקיבלה כל אדם בסבר פנים יפות והקדישה את חייה למען משפחתה ולמען החזקת עולם התורה בסתר ובגלוי.
פטירתה מגיעה בצער רב שבועות ספורים בלבד לאחר שמשפחתה חוותה אובדן כבד נוסף: חתנה, עורך הדין הרב אליעזר אברהם עציוני ז"ל, מזכ"ל 'ועד הישיבות', שהלך לעולמו לפני כחודש וחצי לאחר מחלה קשה.
היא הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בין בניה: הנגיד הרב יששכר קנול, ממקורבי אדמו"רי בית סאדיגורה זי"ע ויבלחט"א.
הלווייתה תצא הבוקר (רביעי) בשעה 11:00 מבית בתה, משפחת עציוני, ברחוב דניאל 24 בבני ברק, ובשעה 13:00 בצהריים בהר המנוחות בירושלים, שם תיטמן לצד בעלה ז"ל.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
