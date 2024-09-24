גדולי ישראל ואדמו"רים לצד שורה מכובדת של ראשי ישיבות ונגידים התכנסו אמש (ראשון) בביתו של הנגיד ר' יששכר קנול ברחוב אנילביץ בבני ברק, לכינוס הצלה למען 'קרן עולם התורה' עבור בני הישיבות | במהלך המעמד זכו הנאספים לשמוע את דבר מרנן ורבנן גדולי הדור שהטריחו עצמם לפאר את המעמד למען הרמת קרן התורה בישראל | צפו בתיעוד (חרדים)
אחרי רצף הדינרים ברחבי העולם, לראשונה יתקיים אירוע התרמה בארץ ישראל • ההחלטה לקיים את הדינר מגיעה לאחר דרישת נגידי ארץ ישראל - "למה נגרע?" • הדינר יתקיים במעונו של הנגיד יששכר קנול, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל | כל הפרטים (חרדים)