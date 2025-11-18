בכיר במפלגת דגל התורה מעריך היום כי חוק הגיוס, הגם שיעבור אי אלו תיקונים, לא יעבור וכי המפלגות החרדיות יסכמו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הליכה לבחירות מיד לאחר חג הפסח בעוד פחות מחצי שנה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מסע כזה

האדמו"ר מסאטמר, נחת אתמול בישראל - לכאן הוא הגיע לביקור חיזוק ברחבי קהילות החסידות ברחבי הארץ. האדמו"ר השתתף במעמדי קבלת פנים בריכוזים החרדיים וכמובן, איך לא, התבטא בחריפות נגד חוק הגיוס. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

פתקא טבא

משתתפי הדינר למען קרן עולם התורה שהתקיים בבית הנגיד יששכר קנול בבני ברק, זכו למחזה נדיר באיכותו: שני גדולי הדור שוחחו בלימוד בסוגיה משמעותית באמצעות פתקים - וזאת על מנת שלא להפריע לניהולו התקין של הדינר, במהלכו נאסף סכום רב עבור עולם התורה. כל הפרטים והתיעוד בכתבת הווידאו שלפניכם.

חרפה במודיעין עילית

אולי הם חשבו שזה משעשע, אולי זה פשוט טרנד, אבל שני תושבי מודיעין עילית שתקפו נהג אוטובוס בצורה מזעזעת, עד כדי כך שהאחרון נזקק לטפול רפואי, נעצרו על ידי המשטרה בתום מצוד ועבודת בילוש של בלשי התחנה המקומית בעיר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הרחיבי מקום אהלך

בשורה מרגשת ומלאת תקווה לחסידי ויז'ניץ בית שמש: בימים האחרונים התבשרו החסידים על הקמת הקהילה החדשה לחסידות בעיר עמנואל בשומרון, קהילה שתעמוד בנשיאותו של האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש. ההכרזה הזו מהווה נקודת מפנה היסטורית בחסידות. זוהי הפעם הראשונה מאז עלותו של האדמו"ר על כס ההנהגה, שהוא מייסד קרייה מחוץ לגבולות הריכוזים הקיימים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.