מרים יד בתורת משה

האדמו"ר מסאטמר: "מי שמתגייס לצה"ל יוצא משם גוי גמור - ומי שיצביע בעד החוק ישא את עוונם על ראשו"

האדמו"ר מסאטמר המבקר בימים אלו בארה"ק, ממשיך במלחמת קודש נגד גזירת הגיוס, והפשרות שיוזמים כמה מחברי הכנסת | בדבריו לתושבי ירושלים השמיע האדמו"ר היום את עמדתו הברורה, תוך שהוא זועק מנהמת ליבו, כי כל המצביע בעד חוק הפשרה "מוסר רבבות נשמות ישראל לשמד בידיים" | הדברים המלאים (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בדרשה בביהמ"ד 'כתב סופר' (צילום: בחצרות סאטמר)

האדמו"ר מסאטמר, המבקר בימים אלו בארה"ק הגיע היום (שלישי) אחר הצהריים לביקור מרגש והיסטורי בהיכל בית הכנסת "כתב סופר" בשכונת גאולה ב, שם התקבל בשירה אדירה ובהתרגשות עצומה ע"י אלפי תושבים מכל רחבי העיר.

בהיכל בית המדרש שבו נאמו בעבר אדמו"רי סאטמר לדורותיהם, השמיע גם הפעם האדמו"ר שליט"א דברות קודש חוצבות להבות עטוף בטלית כמנהג המקום, בהן חיזק את עמדת ההשקפה הטהורה נגד פשרות בענייני הדת.

בסיום דבריו, התייחס האדמו"ר, ל"חוק הגיוס" המתבשל בימים אלו בכנסת, ותקף בחריפות רבה כל פשרה בנושא:

"הצבא הוא בבחינת 'כל באיה לא ישובון', מי שמתגייס לצה"ל – יוצא משם גוי גמור רח"ל. מדובר בהעברה חמורה על הדת. מי שתומך בפשרה כלשהי, מפקיר אלפי נשמות לשמד, וזו עוולה שלא יוכל לכפר עליה לעולם."

האדמו"ר התייחס לטענות המצדדים בוויתור חלקי, שרוצים "לפחות להציל חצי העם, לומדי התורה, בבחינת 'תן לי יבנה וחכמיה'".

"רבי יוחנן בן זכאי לא מסר את שאר העם לידי הרומאים, הוא ביקש להציל את חכמי יבנה מבלי לעשות מעשה בידיים. ואילו כאן – כל מי שיצביע לחוק כזה, הרי הוא מוסר בפועל את נשמות ישראל לשמד. הוא מרים יד בתורת משה!"

האדמו"ר סיים בקריאה נרגשת לזעוק בכל מקום:

"חייבים לזעוק את זעקת היהדות החרדית בארץ ישראל – וגם בתפוצות! הקב"ה ירחם על עמו ויעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז תתבטל הגזירה ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו – אמן!"

דברות הקודש של האדמו"ר שפורסמו מיד בריכוזי החסידות

כפי שהרחבנו, כבר במעמד קבלת הפנים אתמול בלשכת בד"ץ העדה החרדית, התבטא האדמו"ר בפניהם שהוא הגיע במיוחד מארה"ב לעמוד לצידם של לוחמי מלחמות השם נגד הגזירה הנוראה בארה"ק.

1
אנחנו מקשיבים לרבנים של ש"ס והספרדים
הצדיקים

