צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל, כפי שדיווחנו אמש, נחת בשערי ארצנו הקדושה האדמו"ר מסאטמר, שהופיע בהדרתו לביקור הוד בקרב חסידיו ומעריציו בארה"ק.

עם צאתו מבית הנתיבות עשה האדמו"ר דרכו אל עבר ביתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, שקידם את פני האדמו"ר ברוב כבוד, תוך שהרחיבו בנועם שיח, בסיום הביקור טרח הגר"מ ללוותו עד פתח הבית ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

משם המשיך האדמו"ר למעמד קבלת פנים מיוחדת שנערכה לכבודו בלשכת בד"ץ העדה החרדית, שבבנייני זופניק.

במעמד קבלת הפנים בנוכחות הדיינים, התייחס האדמו"ר בעניין גזירת הגיוס המרחפת על העם היושב בציון. האדמו"ר ציין ואמר שהוא הגיע במיוחד מארה"ב לעמוד לצידם של לוחמי מלחמות השם נגד הגזירה הנוראה בארה"ק.

האדמו"ר אמר בין הדברים שיש לנו הבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו" וכל הגוזרים גזירת הגיוס כוונתם רק לחלן את החרדים וזה גזירת שמד ממש, הפחד האמיתי הוא מצידם של אלו שמנסים לעשות פשרות. יש כאלו שמוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא, שזה שמד, ומי שמצביע בעד החוק הוא מצביע להעביר את הדת שזה יהרג ואל יעבור. האדמו"ר חזר על מה שהוא סיפר כבר כמה פעמים ממה שהוא שמע מדודו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע לפני כשבעים שנה: יבוא יום שיגזרו גזירת גיוס בארה"ק ואף יהודי חרדי לא יוכל להמשיך לחיות תחת ממשלת השמד. היום הזה הגיע, הפטיר האדמו"ר.

אחרי קבלת הפנים, המשיך האדמו"ר בסדרת ביקורים אצל הרה"צ ר' יעקב מאיר שעכטער זקן רבני ברסלב, שם גם הרחיב האדמו"ר בעניין הגיוס, ופצחו בשירת עוצו עצה ותופר. כן ביקר במעונם של האדמו"רים מגור ובעלזא.

לקול תרועת האלפים הופיע האדמו"ר בהדרו למעמד קבלת הפנים הרב שנערכה לכבודו באוהל הענק שהוקם ברחוב 'דובר שלום', בשילוב סיום כתיבת ספר תורה לזכר שני ספרי תורה שנשרפו בשריפה הגדולה לפני שנתיים.

לאחר שעה ארוכה של שירה וזמרה, הרחיב האדמו"ר בדברי תורה לפני האלפים, בסיום נערך מעמד ההוד של סיום כתיבת האותיות. אחרי הכתיבה הגביה האדמו"ר את ספר התורה, ומנכ"ל מוסדות סאטמר בקרית יואל הרב מאיר הירש כובד בגלילה, וינועו אמות הסיפים בריקודים ובמחולות לכבוד התורה.

בסיום מעמד קבלת הפנים הגיע האדמו"ר לביקור במעונו של מחותנו האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, ואצל רב קהילת סאטמר בירושלים, הרה"ג ר' משה טייטלבוים.