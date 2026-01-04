לראשונה מאז הכתרתו: האדמו"ר מביאלה יצא למסע הקודש חוצה יבשות

האדמו"ר מביאלה ( צילום: שוקי לרר )

התרגשות דקדושה וציפייה דרוכה בקרב חסידי ביאלה בארה"ב ובאירופה. בשעות האחרונות המריא האדמו"ר מביאלה למסע הקודש הראשון שלו אל מעבר לים מאז עלותו על כס ההנהגה לפני כשנה וחצי, לאחר הסתלקותו לשמי רום של אביו הגדול, האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זי"ע.

זהו אינו מסע רגיל, אלא מסע של התקשרות, לאחר חודשים ארוכים של כמיהה, יזכו החסידים המתגוררים על אדמת נכר לחסות בצל הקודש, לשמוע דא"ח מפי הקודש ולשאוב מלא חופניים חיזוק לעבודת השם. המסע המתוכנן יתפרס על פני חמישה שבועות גדושים ברוחניות ובעשייה למען ביצור ממלכת התורה של ביאלה בארה"ק. בראשית המסע ישהה האדמו"ר בקרב חסידיו בארה"ב, כאשר שיאו של הביקור יירשם בשבתות ההתעלות – שבת אחת בעיר התורה לייקווד, ושבת נוספת בלורנס, שם יתכנסו החסידים לחסות בצל הקודש.

במהלך שהותו בארה"ב, יפאר האדמו"ר בהדרו את שמחת הנישואין לבן גיסו, הרה"צ רבי בנימין פלינטנשטיין, בנו של האדמו"ר מקאפיטשניץ. כמו כן, יקדיש הרבי זמן רב לטובת ביסוסם והחזקתם של מוסדות הקודש בארץ הקודש, העומדים בראש מעייניו.

לאחר סיום הביקור בארה"ב, ימשיך האדמו"ר לאירופה. הרבי צפוי לשהות שבוע בשווייץ ושבוע באיטליה, שם יעקוב מקרוב אחר מערכות הכשרות המהודרות למלונות העומדות תחת השגחתו הקפדנית.

שיאו הרגשי של המסע צפוי עם חזרתו של האדמו"ר למעון קודשו בירושלים ביום כ' בשבט. הלבבות יפעמו בהתרגשות לקראת שמחת ה'חלאקה' לנכדו של הרבי, בן לבנו האהוב הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל, שנקטף בדמי ימיו בתאונה טרגית בשווייץ והוא בן 30 בלבד.

מעמד ה'חלאקה' ליתום הרך צפוי להיות מעמד מרגש, כאשר הסבא הגדול יגזור את מחלפות ראשו של הנכד היקר, בצל הזיכרון הכואב של האב שאיננו. למחרת, ביום כ"א בשבט, יערוך האדמו"ר את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זי"ע.