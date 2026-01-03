במוצאי יום צום עשרה בטבת, התקבצו ובאו מאות חסידים, ידידים ותומכי קהילת 'קרעטשניף סיגעט' מכל רחבי הארץ לאולם מפואר בירושלים, שהיה גדוש עד אפס מקום. היה זה המעמד המרכזי והגדול הראשון שנערך בחסידות מאז הסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל, והדבר ניכר היטב באווירה המחשמלת ששילבה געגוע עמוק לצד תקווה ותנופה מחודשת.

במהלך הערב הוקרנה מצגת אמנותית ומרגשת, שסקרה את תחנות חייו ופועלו הכביר של האדמו"ר זצ"ל. הקהל עקב בדממה ובעיניים דומעות אחר דמותו של הרועה הנאמן שהקים את בית מדרשו ומרכז החסידות בירושלים במו ידיו. המצגת הדגישה כי בתי המדרש בירושלים ובבית שמש העומדים כיום הם "האנדרטה החיה" למפעלו הגדול, וכי חובת השעה היא להמשיך ולבצר את עמדותיהם.

שיאו של המעמד נרשם עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר החדש שזה עתה עלה על כס ההנהגה. האדמו"ר נכנס אל האולם בהדרו, כשהוא צועד במרכז האולם, מלווה בגבאים החדשים שמונו בימים האחרונים. הקהל כולו נעמד על רגליו ושירת "ימים על ימי מלך" בקעה מהגרונות.

במהלך המעמד נשא האדמו"ר דברות קודש נלהבים. בדבריו עמד על חשיבות החזקת בתי המדרש שהיו בבת עינו של אביו זצ"ל, ועורר את הקהל להמשיך בדרך הסלולה ולדבוק במורשת הנצח של החסידות.

את שולחן הכבוד פיאר בהופעתו הכבודה אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא, שהאציל מהודו ותפארתו, נוכחותו הוסיפה נדבך של אחדות וחיזוק בקרב החסידים.

לקראת סוף המעמד החל האדמו"ר בכתיבת אותיות לספר התורה שיוכנס לעילוי נשמת האדמו"ר זצ"ל.

בסיום הערב, עברו התורמים והנדיבים לפני האדמו"ר, אשר העניק לכל אחד מהם שי נאה ויוקרתי כאות הוקרה על עמידתם האיתנה.