כוחות מיוחדים של צה״ל פעלו הלילה (ליל שבת) בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט רון ארד - שנעדר כבר קרוב לארבעים שנה. כך הודיע הבוקר דובר צה"ל.

המבצע הלילה נעשה ברקע גל התקיפות של צה"ל באיראן ולבנון ובוצע בשטח לבנון. כזכור, ארד נטש את מטוס הקרב שהופל בשטח לבנון וכעבור זמן קצר נעלמו עקבותיו. במהלך השנים רבים במערכת הביטחון הצביעו ההערכות ולפיהן הועבר לאיראן. יצויין כי לא ניתן לכך כל אימות פומבי מעולם. הפעם האחרונה שבה נראה הייתה כנראה בלבנון.

במהלך המבצע הלילה לא היו נפגעים לכוחות צה"ל. דובר צה"ל עדכן כי בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו.

"צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל", חתם דובר צה"ל.

דו"ח בינלאומי: המבנה המרכזי במתקן הגרעין האיראני נותר שלם דוד הכהן וב. ניסני | 20:13

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר במצאת השבת כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה. במשך שנים ארוכות אנו עוסקים במשימה זו ללא הרף.

"הפעולה שבוצעה הלילה לא הביאה את הממצאים אותם חיפשנו, אך המחויבות של מדינת ישראל והמחויבות שלי להשלמת כל משימות השבויים והנעדרים שלנו היא מוחלטת ותמידית. כך היה וכך יהיה".