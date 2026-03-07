כיכר השבת
כמעט 40 שנה חלפו

בחסות התקיפות: המבצע בליל שבת לאיתור שרידיו של הנווט הנעדר רון ארד

מבצע מיוחד של צה"ל בלבנון לאיתור שרידי הנווט רון ארד, הנעדר כ-40 שנה, יצא לדרך בליל שבת | המבצע בוצע ברקע התקיפות באיראן ולבנון ולא הניב ממצאים | כך הגיב נתניהו (מלחמה)

רון ארד בשבי (צילום: ללא)

כוחות מיוחדים של צה״ל פעלו הלילה (ליל שבת) בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט רון ארד - שנעדר כבר קרוב לארבעים שנה. כך הודיע הבוקר דובר צה"ל.

המבצע הלילה נעשה ברקע גל התקיפות של צה"ל באיראן ו ובוצע בשטח לבנון. כזכור, ארד נטש את מטוס הקרב שהופל בשטח לבנון וכעבור זמן קצר נעלמו עקבותיו. במהלך השנים רבים במערכת הביטחון הצביעו ההערכות ולפיהן הועבר לאיראן. יצויין כי לא ניתן לכך כל אימות פומבי מעולם. הפעם האחרונה שבה נראה הייתה כנראה בלבנון.

במהלך המבצע הלילה לא היו נפגעים לכוחות צה"ל. דובר צה"ל עדכן כי בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו.

"צה"ל ימשיך לפעול ללא לאות, לילות כימים, ומתוך מחויבות עמוקה להשבת כל בנינו, החללים והנעדרים הביתה לישראל", חתם דובר צה"ל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר במצאת השבת כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה. במשך שנים ארוכות אנו עוסקים במשימה זו ללא הרף.

"הפעולה שבוצעה הלילה לא הביאה את הממצאים אותם חיפשנו, אך המחויבות של מדינת ישראל והמחויבות שלי להשלמת כל משימות השבויים והנעדרים שלנו היא מוחלטת ותמידית. כך היה וכך יהיה".

5
מציאת שרידיו לא ישיבו את רון ארד ז"ל לחיים, אז למה לחלל שבת על זה?
קול שישי
4
לוחמי צה"ל גיבורים אמיתיים המבצע הלילה אולי לא הביא תוצאות אך המחויבות שלכם להשבת כל נעדרי ישראל מחממת את הלב המשפחה לא לבד כולנו איתכם
עלי
3
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע בשעה קשה זו כולנו מתחזקים באמירת תהילים ובתפילה למען שמירת חיילי צה״ל והצלחת מדינת ישראל פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שתבוא ישועה וחיילי ישראל יזכו להגנה והצלחה במהרה
דוד

