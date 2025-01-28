התקשורת בלבנון עוסקת בהרחבה בדיווח של מספר עיתונים בערבית, בהם העיתון א-שרק אל אווסט, הטוענים שישראל חטפה לאחרונה - ככל הנראה באמצעות המוסד, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הלבנונים | לפי הדיווח, ישראל מאמינה שהיא יכולה להוציא מידע מאותו קצין הנוגע לגורלו של הנווט הישראלי רון ארד שנעדר מזה ארבעה עשורים | כל הפרטים (חדשות)
ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם בני משפחות חטופים ושמע מהם על החששות מפני פינוי ההריסות בעזה באמצעות דחפורים מה שיוביל חלילה להיעלמות של חטופים שאינם בין החיים | ברנע הזכיר את המחויבות להחזיר את כל החטופים אך המשפחות אמרו לו שאין להן תכנית לסמוך רק על כוונות טובות (חדשות, חטופים)