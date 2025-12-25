מבצע חטיפתו של קצין הביטחון הכללי הלבנוני בדימוס, אחמד שוכר, תוכנן במשך חודשים ארוכים ובוצע על ידי חוליה מקצועית שלא הותירה עקבות, כך דווח בעיתון א-שרק אל אווסט, דיווח שהובא בחדשות 12.

עבד א-סלאם שוכר, אחיו של הקצין שנעלם לפני כשבוע בבקעת לבנון, חשף בראיון לעיתון א-שרק אל-אווסט כי המבצע התבסס ככל הנראה על זהויות בדויות ותיווך של גולה לבנוני המתגורר בקונגו.

לדברי האח, המתווך, המזוהה כע.מ, יצר קשר עם שוכר לפני מספר חודשים ושכר ממנו דירה ברובע הדאחיה. בהמשך, שכנע את הקצין בדימוס לסייע בעסקת מקרקעין בזחלה עבור איש עסקים אפריקני בשם סלים קסאב, שהתברר מאוחר יותר כדמות בדויה.

ביום החטיפה נקבעה פגישה בשעת דמדומים, למרות הסתייגותו של שוכר מהראות הלקויה בשטח, דבר שלא יאפשר לבחון היטב את הקרקע. "הוא זה שתיאם את כל הסיפור עם המוסד, הוביל אותם עד לשלב הזה, והם ביצעו את הפעולה בדיוק ובמקצועיות", האשים האח - כמובן בהנחה שמדובר במבצע של המוסד.

ממצאי חקירת מנגנוני הביטחון בלבנון מעלים כי החוטפים נקטו באמצעי זהירות מחמירים. "החוטפים שכרו בית בזחלה והסירו ממנו את כל טביעות האצבעות שלהם לאחר שחטפו את אחמד", סיפר עבד א-סלאם. מצלמות אבטחה תיעדו את רכבם של החוטפים כשהוא נוסע לכיוון העיירה א-סווירה בבקעת הלבנון, אזור המוכר כנתיב הברחה לסוריה, ושם נעלמו עקבותיהם.

משפחת שוכר הבהירה כי הקצין פרש משירות לפני תשע שנים לאחר ארבעה עשורים במנגנוני הביטחון, וכי אין לו קשר למפלגות פוליטיות. האח הכחיש בתוקף קשר לבכיר חיזבאללה שחוסל, פואד שוכר, וציין כי "אף אחד מהעיירה לא הכיר את פואד שוכר כלל". כמו כן, התייחס לדיווחים על קשר להיעלמות הנווט רון ארד בשנות ה-80 וקרא למערכת המשפט לאשר או להכחיש את ההדלפות בנושא.

בסיכום דבריו, דרש האח משלטונות לבנון לפעול באמצעות האינטרפול למעצרו של המתווך השוהה בקינשאסה, אשר מספרי הטלפון שלו אינם זמינים מאז האירוע. "תעלומת ההיעלמות מצויה בידי ע.מ, שמתגורר בקינשאסה ומתחמק משיחותינו", אמר.