מבצע חשאי ומסווג

האם המוסד "חטף" קצין לבנוני באמצעות פיתוי - ואיך כל זה קשור לנעדר הישראלי רון ארד?

התקשורת בלבנון עוסקת בהרחבה בדיווח של מספר עיתונים בערבית, בהם העיתון א-שרק אל אווסט, הטוענים שישראל חטפה לאחרונה - ככל הנראה באמצעות המוסד, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הלבנונים | לפי הדיווח, ישראל מאמינה שהיא יכולה להוציא מידע מאותו קצין הנוגע לגורלו של הנווט הישראלי רון ארד שנעדר מזה ארבעה עשורים | כל הפרטים (חדשות) 

רון ארד בשבי (צילום: ללא)

גורמים משפטיים ב מעריכים כי קצין בכיר בדימוס במנגנון הביטחון הכללי נחטף לישראל - לטענתם על ידי המוסד, במבצע מודיעיני מורכב, כך דיווחה הכתבת ספיר ליפקין.

לפי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, "החקירות לגבי היעלמותו של הקצין בדימוס במנגנון הביטחון הכללי בלבנון, קפטן אחמד שוכור, שנעלם לפני חמישה ימים באזור הבקאע מצביעות על כך שהוא נחטף בידי ישראל, בעקבות 'מבצע פיתוי מודיעני', בחשד למעורבותו בחטיפת רון ארד בדרום לבנון ב-1986".

כוחות הביטחון הלבנוניים מרכזים את מאמצי החיפוש באזור העיר זחלה, שם אבדו עקבותיו של שוכור.

המקור המשפטי ציין כי רשויות החקירה "עקבו אחר מצלמות האבטחה וניתוח נתוני תקשורת, שחשפו רמזים ראשוניים המצביעים על כך ששוכור היה קורבן למבצע מלכודת מתוכנן בקפידה שהחל בעיר הולדתו נבי שבות שבצפון בקאע". עד כה, גורמי המודיעין בלבנון "עדיין לא מצאו ראיות חומריות או טכנולוגיות המצביעות על נוכחותו של שוכר בשטח לבנון, דבר המחזק את ההשערה שהוא סומם ונחטף לישראל, בין אם בדרך אווורית במבצע מורכב, ובין אם דרך הים באמצעות סירה שיצאה מחופי לבנון".

החשד למעורבות ישראלית נשען בין היתר על ייחוסו המשפחתי של הקצין הנעדר. אחיו, חסן שוכר, היה מחבל חיזבאללה שנהרג בשנת 1988 במהלך פשיטה של צה"ל בבקאע. לפי המידע המופיע בדיווח, האח חסן "היה לוחם בקבוצה שבהנהגת מוסטפא דיראני שהשתתפה בלכידת הנווט הישראלי רון ארד ב-1986". נטען כי הקבוצה שהחזיקה בארד העבירה אותו בשעתו לבית קרובי משפחה בכפר נבי שית, בטרם נעלמו עקבותיו.

3
מתפללת שיימצא רון ארד בריא ושלם ויחזור למשפחתו בקרוב אמן
אייל
2
חובה על כל חרדי להזכיר אותן בתפילות
hh
1
אמן יחזור הבית בקרוב בריא ושלם !!!!
שינדלר

