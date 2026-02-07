כיכר השבת
"שיחות טובות"

הנשיא טראמפ על המו"מ: "נראה שהאיראנים רוצים להגיע לעסקה" | איראן: "הוא שקרן, אין לו ברירה"

נשיא ארה"ב התייחס לשיחות הראשונות עם איראן בעומאן והגדיר אותן כ"טובות", הדגיש כי "יש זמן לעסקה" והצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני | באיראן הכחישו וטענו: "טראמפ שקרן, ממשלת איראן לא חזרה בה ולא תחזור בה מהקווים האדומים שלה" (עולם)

15תגובות
חמינאי (צילום: Khamenei.ir)

נשיא , דונלד טראמפ, התייחס לראשונה לשיחות עם , שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, תקף את הנשיא וטען: "טראמפ שקרן, ממשלת איראן לא חזרה בה ולא תחזור בה מהקווים האדומים שלה. האמריקנים הם אלה שאחרי כישלון האפשרויות האחרות, אין להם ברירה אלא לקבל את המסגרות והזכויות של העם האיראני".

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, שהשתתף בשיחות בעומאן, אמר בריאיון לאל-ג'זירה כי "המשא ומתן היה התחלה טובה, אך יש עוד דרך ארוכה לעבור כדי לבנות אמון בינינו".

לדבריו: "אפס העשרה הוא מחוץ לתחום המשא ומתן עבורנו. העשרה היא זכות שאין עליה עוררין עבורנו וחייבת להימשך. אפילו באמצעות תקיפה הם לא יוכלו להרוס את היכולות שלנו".

עראקצ'י התייחס לסוגיית הטילים של איראן ואמר: "לא ניתן לנהל משא ומתן על כך כעת או בעתיד - כי זה עניין הגנתי. האפשרות למלחמה תמיד קיימת, ואנחנו מוכנים אליה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
13
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
12
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
11
טרמפ סתם פחדן
דני
10
חיילים יקרים הגיע הרגע להילחם ולחסל לחלוטין את עז אלדין אלחדד מחמוד עודה ומוהנאד רג'ב פעלו בנחישות מלאה, השתמשו בכל האמצעים השמידו את כל מערך האויב מחצו את כוחותיו והרגו כל איום כל צעד שלכם חייב להיות מוחץ ועוצמתי האויב יובס והביטחון יחזור לעם ישראל
שלומי
9
הגיע הזמן למכת מחץ שלא תאפשר לטרור להרים ראש שוב פירוק מוחלט של כל מערך הטרור מהשורש ועד הסוף רק כך מחזירים הרתעה אמיתית
ביטון
8
חייבים למוטט לחלוטין את הנהגת הטרור לפרק עד היסוד את מערכי הרצח והשליטה שלהם ולמחוק כל איום על ביטחון מדינת ישראל
מור
7
המאבק בטרור חייב להיות שיטתי וחסר פשרות פגיעה במפקדים במערכות השליטה ובמקורות הכוח שלהם עד חיסול מוחלט של האיום האזורי
גוטמן
6
עם ישראל למד לאורך הדורות שרשע שאינו נעצר רק מתעצם לא בדיבורים ולא בהסכמות זמניות מסירים איום קיומי רק פעולה עמוקה ונחושה שמפרקת את כוח הטרור מהיסוד מביאה גאולה וביטחון
נאור
5
הבעיה אינה בלוחמים הקטנים אלא במנהיגים שמפעילים אותם כך היה בכל מלחמה מאז ומעולם כשהראש נופל הגוף נכנע.זו דרך ההכרעה הבטוחה
שרקי
4
ראינו את גיבורי המקלדת על חשבון דמם של אחרים.
חיים
להגיד גיבורי מקלדת על חשבון דמם זה לנסות להשתיק ביקורת במקום להתמודד עם האמת מי שמסכן חיים ומכה הוא האויב לא מי שמתריע ומציב דרישות לפעולה אחראית
אורי
3
תהרגו את המחבלים וראשי הטרור לא רק בידיים אלא בפצצות וטילים שלא משאירים כלום אחריהם תהפכו אותם לעפר תהרסו כל זכר שלהם בלי הפסקה ובלי רחמים
איתן
2
אי פגיעה בראשי הטרור משאירה את היכולות המבצעיות שלהם שלמות ומסכנת חיי חיילים ואזרחים
יצחק ישראל
1
ממשלת ישראל והקבינט המדיני ביטחוני נושאים באחריות ישירה להגנה על חיי אזרחי המדינההימנעות מפעולה נגד הנהגת הטרור כאשר האיום ידוע וברור עלולה להיחשב כהפקרת חיי אדם האחריות אינה תיאורטית היא אישית וציבורית.
ברקאי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר