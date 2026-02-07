נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לראשונה לשיחות עם איראן, שיחות שנועדו למנוע פעולה צבאית של ארה"ב על אדמת איראן.

הנשיא טראמפ אמר בצאתו מהבית הלבן כי: "זו הייתה התחלה טובה, נראה שהאיראנים רוצים מאוד להגיע לעסקה".

"יש זמן רב עד לעסקה", הדגיש הנשיא תוך שהוא מצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר בקו אדום של ארצות הברית.

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, תקף את הנשיא וטען: "טראמפ שקרן, ממשלת איראן לא חזרה בה ולא תחזור בה מהקווים האדומים שלה. האמריקנים הם אלה שאחרי כישלון האפשרויות האחרות, אין להם ברירה אלא לקבל את המסגרות והזכויות של העם האיראני".

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, שהשתתף בשיחות בעומאן, אמר בריאיון לאל-ג'זירה כי "המשא ומתן היה התחלה טובה, אך יש עוד דרך ארוכה לעבור כדי לבנות אמון בינינו".

לדבריו: "אפס העשרה הוא מחוץ לתחום המשא ומתן עבורנו. העשרה היא זכות שאין עליה עוררין עבורנו וחייבת להימשך. אפילו באמצעות תקיפה הם לא יוכלו להרוס את היכולות שלנו".

עראקצ'י התייחס לסוגיית הטילים של איראן ואמר: "לא ניתן לנהל משא ומתן על כך כעת או בעתיד - כי זה עניין הגנתי. האפשרות למלחמה תמיד קיימת, ואנחנו מוכנים אליה".