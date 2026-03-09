התקשורת בלבנון דיווחה הלילה (בין ראשון לשני) כי לוחמי צה"ל מיחידות מובחרות נחתו פעם נוספת בכפר נבי שית שבמזרח המדינה, המקום שבו התנהל בליל שבת המבצע לחיפוש עצמותיו של רון ארד.

עוד דווח כי במקום התנהלו חילופי אש בין לוחמי צה"ל למחבלי חיזבאללה שהוקפצו למקום בשל נחיתת הלוחמים.

בחיזבאללה טענו כי 15 מסוקים ישראלים נחתו בכפר וכי הארגון "היה מוכן" לנחיתה של הלוחמים הישראלים, "כמה מהם הנחיתו כוח שהתקדמותו לעבר שטח לבנון נצפתה" טענו בחיזבאללה ואישרו כי מחבלי הארגון פתחו באש לעבר הלוחמים.

עד כה צה"ל לא פרסם התייחסות רשמית לדיווחים על חידוש החיפושים הלילה אחר עצמותיו של רון ארד.

רון ארד נטש את מטוס הקרב שהופל בשטח לבנון וכעבור זמן קצר נעלמו עקבותיו. במהלך השנים רבים במערכת הביטחון הצביעו ההערכות ולפיהן הועבר לאיראן. יצויין כי לא ניתן לכך כל אימות פומבי מעולם. הפעם האחרונה שבה נראה הייתה כנראה בלבנון.

כזכור, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר בצאת השבת כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה. במשך שנים ארוכות אנו עוסקים במשימה זו ללא הרף.

"הפעולה שבוצעה הלילה לא הביאה את הממצאים אותם חיפשנו, אך המחויבות של מדינת ישראל והמחויבות שלי להשלמת כל משימות השבויים והנעדרים שלנו היא מוחלטת ותמידית. כך היה וכך יהיה".