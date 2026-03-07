זועמים עליו: זעזועים בצמרת באיראן בעקבות דברי הנשיא פזשכיאן

קרע פנים איראני: חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי במכת הפתיחה של "שאגת הארי", לצד חיסול עשרות בכירים נוספים במשטר והפגזות בלתי פוסקות על מוקדי משטר, מעוררים בוקה ומבולקה בצמרת השלטון הנוכחי באיראן. ובמיוחד סביב ההנהגה. נראה שאין גורם מוסכם המושך בחוטים ומחליט על מדיניות והנחיות.

כך נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שלא חוסל, נמצא בשעות האחרונות בעינה של מהומה בצמרת המשטר בעקבות דבריו בהודעה מצולמת שפורסמה בטלוויזיה האיראנית.

פזשכיאן אמר בהצהרתו כי איראן תחדול מלתקוף מדינות שכנות במפרץ. הוא הודיע שהתקיפות שהיו בימים האחרונים על המדינות סביב איראן ייפסקו אלא אם אותן מדינות יתקפו עצמן את איראן.

הוא גם התנצל באותן מדינות והוסיף שאיראן אינה שונאת אותן, וניסה להסביר שתקיפות איראן על אותן מדינות נעשתה בשל המתקפות הישראליות והאמריקניות על איראן.

לפי השערות, פזשכיאן אמר את דבריו בעקבות לחץ כבד נגד המשטר לאור תקיפת המדינות הערביות במפרץ. רבים רואים בכך טעות אסטרטגית מרה של איראן לטווח הרחוק, במידה והשלטון הנוכחי יימשך, ונראה שפזשכיאן ניסה למזער נזקים.

אלא שלא לזמן ארוך. זמן קצר אחרי פרסום דבריו הביעו גורמים אחרים בצמרת איראן זעם על דבריו של הנשיא. בין היתר, חבר הפרלמנט חמיד אזרי אמר: "אדון פזשכיאן, עמדתך חלשה, איננה מקצועית ולא מקובלת". בסוכנות הידיעות רג’א ניוז אף נכתב "קחו את המיקרופון מפזשכיאן".

יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קליבאף צייץ ציוץ שבו הבהיר כי התקיפות יימשכו: "מדיניות ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן עקבית ומבוססת על הנחיותיו של האימאם המעונה שלנו. כל עוד נוכחותן של בסיסים אמריקנים באזור תימשך המדינות לא ייהנו משלום. פקידי איראן והעם מאוחדים על עיקרון זה".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ היום ברשת החברתית שלו כי איראן "נכנעה" והודיעה כי לא תתקוף את מדינות האזור. זאת לאחר דבריו של פזשכיאן. בפועל, למרות ההצהרות, התקיפות נמשכו - איתות נוסף לחילוקי הדעות בצמרת האיראנית.

פזשכיאן עצמו ניסה להבהיר את דבריו לאחר הסערה שחולל במשטר. הוא הבהיר בה כי התכוון לומר שהתקיפות של איראן לא מכוונות כנגד המדינות השכנות אלא כנגד הבסיסים האמריקנים שבאותן מדינות.