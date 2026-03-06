כיכר השבת
הפירות, השירה והסדר

שלא יקפצו: השולחנות בטיש בקופיטשניץ הופרדו למניעת דוחק החסידים המבוסמים

זקן אדמו"רי רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך ביום שושן פורים את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | במטרה למנוע מהחסידים המבוסמים לקפץ על שולחנות הטיש, החליטו ראשי החסידות להפריד את השולחנות זה מזה ולא הוצבו כשולחן אחד ארוך כמקדם, דבר שאפשר שמירה על הסדר והכבוד הראוי לטיש | לצידו של האדמו"ר ישב הרה"צ נפתלי מנדלוביץ, אב"ד טורקא טבריה | במהלך הטיש הוגשו פירות לברכה, והאדמו"ר עודד את השירה בעוז ובשמחה עילאית (חסידים)

פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק קופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)

